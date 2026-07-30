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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रलोकभवन के नाम पर टिकट घोटाला, मुंबई पुलिस ने रैकेट का किया खुलासा

लोकभवन के नाम पर टिकट घोटाला, मुंबई पुलिस ने रैकेट का किया खुलासा

Maharashtra News: मंबई पुलिस ने रेलवे के इमरजेंसी कोटे से कन्फर्म टिकट हासिल करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में कथित मास्टरमाइंड समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 30 Jul 2026 11:51 AM (IST)
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मंबई पुलिस ने रेलवे के इमरजेंसी कोटे से कन्फर्म टिकट हासिल करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. ये रैकेट महाराष्ट्र के लोकभवन के फर्जी लेटरहेड, नकली मुहर और राज्यपाल के निजी सहायक (PA) के जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर कन्फर्म टिकट हासिल करता था. 

मलबार हिल पुलिस ने इस मामले में कथित मास्टरमाइंड समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का नेटवर्क देशभर में फैले करीब 200 एजेंटों तक पहुंचा हुआ था, जो वीआईपी कोटे से टिकट दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलते थे.

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5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में शत्रुंजय राजकुमार यादव उर्फ अनूप (34) समेत चार दलाल शामिल हैं, जबकि पूरे रैकेट का संचालन अमरीश ठक्कर नामक आरोपी द्वारा किए जाने की जानकारी सामने आई है. जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और एजेंटों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं.

रेलवे के सत्यापन से खुला फर्जीवाड़े का राज

मामले का खुलासा उस समय हुआ जब मध्य रेलवे के चीफ कमर्शियल मैनेजर कार्यालय ने फरवरी 2026 में लोकभवन से कुछ संदिग्ध पत्रों का सत्यापन मांगा. जांच में पता चला कि इन पत्रों पर राज्यपाल के तत्कालीन निजी सहायक अभयसिंह देशमुख के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे. साथ ही उनके पदनाम की नकली मुहर और जाली मजमून का इस्तेमाल कर पत्र तैयार किए गए थे.

लोकभवन अधिकारियों ने जब दस्तावेजों की जांच की तो साफ हो गया कि ये सभी पत्र पूरी तरह फर्जी हैं और इन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने तैयार किया है. इसके बाद लोकभवन प्रशासन ने मामले की शिकायत मलबार हिल पुलिस से की.

वेटिंग टिकट को वीआईपी कोटे से कराते थे कन्फर्म

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले यात्रियों के नाम पर वेटिंग टिकट बुक कराते थे और फिर लोकभवन के नाम से तैयार फर्जी पत्र रेलवे अधिकारियों को भेजकर इमरजेंसी कोटे से सीटें कन्फर्म करवाने की कोशिश करते थे. इस तरीके से एलटीटी-राजगीर एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में थर्ड एसी की सीटें कन्फर्म कराई गईं. जांच के दौरान पत्रों पर दर्ज मोबाइल नंबर भी फर्जी निकले. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सर्विलांस के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई.

देशभर में फैला था नेटवर्क

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह का नेटवर्क देश के विभिन्न राज्यों तक फैला हुआ था और करीब 200 एजेंट इसके लिए काम कर रहे थे. ये एजेंट तत्काल और कन्फर्म टिकट दिलाने का झांसा देकर यात्रियों से संपर्क करते थे और बाद में वीआईपी कोटे का दुरुपयोग कर टिकट हासिल करते थे.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितने फर्जी पत्रों का इस्तेमाल किया गया, रेलवे को कितना नुकसान पहुंचा और इस रैकेट के जरिए कितने लोगों को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराए गए. मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 30 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Railway Fake Ticket MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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