हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में बारिश बनी आफत, जगह-जगह भरा पानी तो लोगों की बढ़ी परेशानी; IMD ने जारी किया अलर्ट

मुंबई में बारिश बनी आफत, जगह-जगह भरा पानी तो लोगों की बढ़ी परेशानी; IMD ने जारी किया अलर्ट

Mumbai Weather: मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

Written By : सूरज ओझा, वैभव परब |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 03 Jul 2026 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है. भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वो आवश्यक सावधानी बरतें और सतर्क रहें. मुंबई के शहरी इलाकों और उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है.

मुंबई भारी बारिश के कारण जिस तरह से पानी भर रहा है उससे लोकल ट्रेन भी देरी से चल रही हैं. वहीं, मुंबई की सेट्रंल लाईन में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है. IMD ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए रेड-ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. 

Ketan Murder Case: झूठ पकड़ने वाली मशीन से सिया गोयल की होगी जांच, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हुई तैयार

मुंबई में जगह-जगह भरा पानी

मुंबई में लोगों को जगह-जगह पानी भर जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पानी को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मानसून का कहर ऐसा है कि सारे इंतजाम फेल साबित हो रहे हैं. इस बारिश ने BMC के मानसून की तैयारियों के दावों की पोल खलोकर रख दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन मानसून की बारिश के बाद जलभराव की स्थिति जस की तस रहती है. 

मंबई में कहां कितनी हुई बारिश?

BMC ने उन इलाकों की रिपोर्ट साझा की है जहां 2 जुलाई को सुबह 8 बजे से 3 जुलाई 2026 को सुबह 6 बजे तक सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. मुंबई के शहर इलाके में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. यहां मांडवी फायर स्टेशन में 150.2 मिमी, मालाबार हिल में 145.8 मिमी, बी वार्ड ऑफिस में 140.8 मिमी, मेमनवाड़ा फायर स्टेशन में 140.2 मिमी और नगर निगम ऑफिस में 139.2 मिमी बारिश दर्ज की गई. 

इसके बाद मुंबई के अंधेरी में पश्चिमी उपनगर मालपा डोंगरी नगर स्कूल में 136.6 मिमी, के-ईस्ट वार्ड ऑफिस में 134.6 मिमी, वर्सोवा WWTF एवं लैगून्स में 129.4 मिमी, वर्सोवा पंपिंग स्टेशन में 128.8 मिमी तथा अंधेरी फायर स्टेशन में 128.6 मिमी बारिश दर्ज की गई.

वहीं, मंबई के पूर्वी उपनगर के पसपोली पवई नगर विद्यालय में 124 मिमी, मानखुर्द फायर स्टेशन में 117.8 मिमी, एस वार्ड ऑफिस में 116.2 मिमी और गावनपाड़ा फायर स्टेशन में 115.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. 

अंधेरी में सब-वे बंद

मुंबई के अंधेरी इलाके में रातभर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के चलते अंधेरी के पूर्व और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग अंधेरी सब-वे को बंद कर दिया गया है. बुधवार (2 जुलाई) को साकीनाका में 60 वर्षीय बुजुर्ग असलम इसाक शेख खुले मैनहोल में गिरकर मौत हो गई. इस घटना के बाद मुंबई महानगरपालिका सतर्क हो गई है और एहतियात के तौर पर मौके पर BMC कर्मचारियों की तैनाती की गई है.

लगातार हो रही तेज बारिश के कारण अंधेरी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. वहीं, मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है.

IMD ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

IMD ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. विभाग ने पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, राज्य के ठाणे, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, अमरावती, अकोला, नागपुर, गोंडिया और चंद्रपुर  जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में इन  गरज-चमक के साथ तेज हवाओं (50-60 किमी/घंटा) के चलने और भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. राज्य के सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), अहमदनगर, वर्धा, नासिक समेत अन्य जिलों के लिए IMD ने भारी बारिश और आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है.

सिया-चेतन को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश, जानें 5 दिन की पुलिस रिमांड में क्या-क्या हुआ?

 

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
IMD Mumbai Weather MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Monsoon 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई में बारिश बनी आफत, जगह-जगह भरा पानी तो लोगों की बढ़ी परेशानी; IMD ने जारी किया अलर्ट
मुंबई में बारिश बनी आफत, जगह-जगह भरा पानी तो लोगों की बढ़ी परेशानी; IMD ने जारी किया अलर्ट
महाराष्ट्र
सिया-चेतन को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश, जानें 5 दिन की पुलिस रिमांड में क्या-क्या हुआ?
सिया-चेतन को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश, जानें 5 दिन की पुलिस रिमांड में क्या-क्या हुआ?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: अन्ना हजारे के अनशन का असर, फडणवीस सरकार ने RTI के नए नियमों पर लगाई रोक
महाराष्ट्र: अन्ना हजारे के अनशन का असर, फडणवीस सरकार ने RTI के नए नियमों पर लगाई रोक
महाराष्ट्र
अन्ना हजारे की चेतावनी का असर! फडणवीस सरकार ने नए RTI नियम स्थगित करने का दिया आदेश
अन्ना हजारे की चेतावनी का असर! फडणवीस सरकार ने नए RTI नियम स्थगित करने का दिया आदेश
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में बगावत की आशंका, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने बुलाई समर्थकों की बैठक
पंजाब कांग्रेस में बगावत की आशंका, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने बुलाई समर्थकों की बैठक
इंडिया
'भारत के खिलाफ...', कश्मीरी धर्मगुरु आगा सैयद को अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार में जाने से रोका गया
'भारत के खिलाफ...', कश्मीरी धर्मगुरु आगा सैयद को अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार में जाने से रोका गया
क्रिकेट
5 दिग्गज खिलाड़ी जिन्हें T20I करियर में कभी नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, दो विश्व कप जीतने वाला खिलाड़ी भी शामिल
5 दिग्गज खिलाड़ी जिन्हें T20I करियर में कभी नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, दो विश्व कप जीतने वाला खिलाड़ी भी शामिल
मूवी रिव्यू
Pritam and Pedro Review: राज कुमार हिरानी की ये मुन्ना भाई हैकर कमाल है, हर हाल में देखिए
प्रीतम एंड पेड्रो रिव्यू: राज कुमार हिरानी की ये मुन्ना भाई हैकर कमाल है, हर हाल में देखिए
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब म्यांमार-बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा चीन, बनाएगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
PAK के बाद अब म्यांमार-बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा चीन, बनाएगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
हेल्थ
Male Fertility: सिर्फ सिगरेट या तंबाकू नहीं, इन वजहों से भी जीरो हो जाता है स्पर्म काउंट; नहीं बन पाएंगे पापा
सिर्फ सिगरेट या तंबाकू नहीं, इन वजहों से भी जीरो हो जाता है स्पर्म काउंट; नहीं बन पाएंगे पापा
टेक्नोलॉजी
Refrigerator Electricity Consumption Tips: फ्रिज का गेट बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, एक दिन में कितने यूनिट होते हैं बर्बाद?
फ्रिज का गेट बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, एक दिन में कितने यूनिट होते हैं बर्बाद?
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget