मुंबई में बारिश बनी आफत, जगह-जगह भरा पानी तो लोगों की बढ़ी परेशानी; IMD ने जारी किया अलर्ट
Mumbai Weather: मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.
मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है. भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वो आवश्यक सावधानी बरतें और सतर्क रहें. मुंबई के शहरी इलाकों और उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है.
मुंबई भारी बारिश के कारण जिस तरह से पानी भर रहा है उससे लोकल ट्रेन भी देरी से चल रही हैं. वहीं, मुंबई की सेट्रंल लाईन में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है. IMD ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए रेड-ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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मुंबई में जगह-जगह भरा पानी
मुंबई में लोगों को जगह-जगह पानी भर जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पानी को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मानसून का कहर ऐसा है कि सारे इंतजाम फेल साबित हो रहे हैं. इस बारिश ने BMC के मानसून की तैयारियों के दावों की पोल खलोकर रख दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन मानसून की बारिश के बाद जलभराव की स्थिति जस की तस रहती है.
🌧️बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात दिनांक २ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ८ ते दिनांक ३ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजेपर्यंत सर्वाधिक पावसाची नोंद झालेली ठिकाणे पुढीलप्रमाणे :-#MyBMCUpdates #MumbaiRains pic.twitter.com/REM5fAxtIN— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) July 3, 2026
मंबई में कहां कितनी हुई बारिश?
BMC ने उन इलाकों की रिपोर्ट साझा की है जहां 2 जुलाई को सुबह 8 बजे से 3 जुलाई 2026 को सुबह 6 बजे तक सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. मुंबई के शहर इलाके में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. यहां मांडवी फायर स्टेशन में 150.2 मिमी, मालाबार हिल में 145.8 मिमी, बी वार्ड ऑफिस में 140.8 मिमी, मेमनवाड़ा फायर स्टेशन में 140.2 मिमी और नगर निगम ऑफिस में 139.2 मिमी बारिश दर्ज की गई.
इसके बाद मुंबई के अंधेरी में पश्चिमी उपनगर मालपा डोंगरी नगर स्कूल में 136.6 मिमी, के-ईस्ट वार्ड ऑफिस में 134.6 मिमी, वर्सोवा WWTF एवं लैगून्स में 129.4 मिमी, वर्सोवा पंपिंग स्टेशन में 128.8 मिमी तथा अंधेरी फायर स्टेशन में 128.6 मिमी बारिश दर्ज की गई.
वहीं, मंबई के पूर्वी उपनगर के पसपोली पवई नगर विद्यालय में 124 मिमी, मानखुर्द फायर स्टेशन में 117.8 मिमी, एस वार्ड ऑफिस में 116.2 मिमी और गावनपाड़ा फायर स्टेशन में 115.6 मिमी बारिश दर्ज की गई.
अंधेरी में सब-वे बंद
मुंबई के अंधेरी इलाके में रातभर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के चलते अंधेरी के पूर्व और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग अंधेरी सब-वे को बंद कर दिया गया है. बुधवार (2 जुलाई) को साकीनाका में 60 वर्षीय बुजुर्ग असलम इसाक शेख खुले मैनहोल में गिरकर मौत हो गई. इस घटना के बाद मुंबई महानगरपालिका सतर्क हो गई है और एहतियात के तौर पर मौके पर BMC कर्मचारियों की तैनाती की गई है.
लगातार हो रही तेज बारिश के कारण अंधेरी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. वहीं, मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है.
IMD ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट
IMD ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. विभाग ने पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, राज्य के ठाणे, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, अमरावती, अकोला, नागपुर, गोंडिया और चंद्रपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में इन गरज-चमक के साथ तेज हवाओं (50-60 किमी/घंटा) के चलने और भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. राज्य के सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), अहमदनगर, वर्धा, नासिक समेत अन्य जिलों के लिए IMD ने भारी बारिश और आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है.
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