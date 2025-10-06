भीषण आग ने भिवंडी के गोदाम को किया तबाह, करोड़ों का हुआ नुकसान, राहत कार्य जारी

मुंबई से सटे भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाकों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. एक बार फिर रात के समय बड़ा हादसा सामने आया है. ताज़ा घटना भिवंडी तालुका के लोनाड ग्रामपंचायत क्षेत्र स्थित पॅरामाउंट वेयरहाउस संकुल में घटी जहां देर रात अचानक भीषण आग लग गई.

देखते ही देखते आग ने वहां मौजूद केमिकल गोदाम के साथ-साथ शैडो फैक्स और बर्ड विव नामक कुरियर कंपनियों के वेयरहाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया. गोदामों में भारी मात्रा में रखे रासायनिक पदार्थों के कारण आग ने तेजी से फैलते हुए विकराल रूप धारण कर लिया. आग की ऊंची-ऊंची लपटें आसमान तक पहुंचने लगीं, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया.

दमकल विभाग ने शुरू किया राहत कार्य

सूचना मिलते ही भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर, ठाणे और जिंदाल स्टील कंपनी की फायर ब्रिगेड की 4 से 5 दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. आग बुझाने के लिए दमकलकर्मियों ने पूरी कोशिश शुरू की, लेकिन पानी की आपूर्ति में कमी के कारण राहत कार्यों में बाधा आई.

फायर ब्रिगेड अधिकारियों के मुताबिक, आग की तीव्रता को देखते हुए इसे पूरी तरह से काबू में करने में अभी 6 से 7 घंटे और लग सकते हैं. घटनास्थल पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि आग आसपास के क्षेत्रों तक न फैल सके.

किसी की जान नहीं गई, पर नुकसान भारी हुआ

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. हालांकि, वेयरहाउस में रखे लाखों रुपये के सामान और रासायनिक पदार्थ पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं. इसमें कुरियर कंपनियों के पार्सल और केमिकल स्टॉक शामिल हैं, जिससे कारोबारी नुकसान का आंकलन भी बड़ा हो सकता है.

आग कैसे लगी?

आग किस कारण से लगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई पुष्टि नहीं की है. फिलहाल फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं.