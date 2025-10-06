बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ी खबर आ गई है. एक ओर चुनाव आयोग सोमवार शाम 4.00 बजे तारीखों के ऐलान के लिए प्रेस कांफ्रेंस करने जा रहा है तो दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है कि इस बार 243 सीटों पर मतदान तीन चरणों में होगा.

सूत्रों की मानें तो 5 से 10 नवंबर के बीच पहला चरण संभव है. दूसरा चरण, 10 नवंबर के बाद और तीसरा चरण अगर होता है तो 14 या 15 नंबर के आसपास हो सकता है.