एक्सप्लोरर
Bihar Election Dates: बिहार में इस दिन हो सकते हैं मतदान, जानें- कितने चरणों में चुनाव के आसार?
Bihar Election Dates: बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हो सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि पहला चरण 5-10 नवंबर के बीच, दूसरा 10 नवंबर के बाद और तीसरा 14-15 नवंबर के आसपास संभावित है.
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ी खबर आ गई है. एक ओर चुनाव आयोग सोमवार शाम 4.00 बजे तारीखों के ऐलान के लिए प्रेस कांफ्रेंस करने जा रहा है तो दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है कि इस बार 243 सीटों पर मतदान तीन चरणों में होगा.
सूत्रों की मानें तो 5 से 10 नवंबर के बीच पहला चरण संभव है. दूसरा चरण, 10 नवंबर के बाद और तीसरा चरण अगर होता है तो 14 या 15 नंबर के आसपास हो सकता है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
Advertisement
बिहार
8 Photos
शीतला मंदिर से लेकर पटनदेवी तक… महाअष्टमी पर नीतीश कुमार ने किया मां भगवती का दर्शन, देखें तस्वीरें
बिहार
7 Photos
मुख्यमंत्री नीतीश ने महासप्तमी पर की मां दुर्गा की पूजा, तस्वीरों में देखें आस्था के पल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL