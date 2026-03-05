हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाRajya Sabha की लिस्ट आते ही कांग्रेस में रार! हरियाणा में कई विधायक गोपाल कांडा के संपर्क में, हिमाचल में प्रतिभा नाराज!

Rajya Sabha की लिस्ट आते ही कांग्रेस में रार! हरियाणा में कई विधायक गोपाल कांडा के संपर्क में, हिमाचल में प्रतिभा नाराज!

Rajya Sabha Elections 2026: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में उम्मीदवारों का ऐलान किया. इसके बाद यहां नाराजगी के दावे किए जा रहे हैं.

By : मोहित राज दुबे | Updated at : 05 Mar 2026 10:53 AM (IST)
राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है. पार्टी द्वारा उतारे उम्मीदवारों का विरोध शुरू हो गया है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा में पार्टी के कई विधायक गोपाल कांडा के संपर्क में बताए जा रहे हैं. गोपाल कांडा राज्यसभा उम्मीदवार बनने की तैयारी में जुटे हैं.

उधर हिमाचल प्रदेश में अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह नाराज बताई जा रही हैं. पार्टी के भीतर इन घटनाक्रमों को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है.

बता दें कांग्रेस ने गुरुवार, 5 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को छह उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, जिनमें पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं हरियाणा से कर्मवीर सिंह बौद्ध को उम्मीदवार बनाया है.

हिमाचल में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन?

बता दें हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. पार्टी हाईकमान ने कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा को आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है. इस फैसले ने कई दावेदारों के बीच चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया.

इस सीट के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह और रजनी पाटिल जैसे नाम चर्चा में थे. हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए. अनुराग शर्मा के नाम पर मुहर लगाकर कांग्रेस ने स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है, साथ ही कांगड़ा जैसे राजनीतिक रूप से अहम जिले को साधने की रणनीति भी स्पष्ट की है.

अनुराग शर्मा को मुख्यमंत्री सुक्खू का करीबी माना जाता है. बीजेपी की मौजूदा राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है. इससे पहले नए सांसद का चुनाव होना है. नामांकन आज दाखिल किए जाएंगे, कल उनकी जांच होगी और आवश्यकता पड़ने पर 16 मार्च को मतदान कराया जाएगा.

 

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 05 Mar 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Haryana News Himachal Pradesh News CONGRESS Rajya Sabha Elections 2026
