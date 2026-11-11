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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदिवाली पर नासिक के बेजे डैम में डूबे पिता और दो बेटियां, तीनों की मौत

दिवाली पर नासिक के बेजे डैम में डूबे पिता और दो बेटियां, तीनों की मौत

नासिक में दिवाली पर रिश्तेदार के घर आए पिता और दो बेटियों की डैम में डूबकर मौत हो गई. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 11 Nov 2026 05:00 PM (IST)
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महाराष्ट्र के नासिक जिले में बुधवार को नाशिक के बेज़े डैम में नहाते समय एक ही परिवार के तीन सदस्यों की डूबकर मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.एक अधिकारी ने बताया कि वे तीनों त्र्यंबकेश्वर तहसील के अंजनेरी शिवार स्थित बेजे बांध के पास अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे. 

सुबह करीब 10 बजे वे बांध में नहाने गए थे, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा न लगा पाने के कारण डूब गए. त्र्यंबकेश्वर प्रशासन के अधिकारी के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने बचाव दलों को सूचना दी, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे. बाद में तीनों के शवों को पानी से बाहर निकाला गया.

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अधिकारियों ने दी यह जानकारी

अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान सुरेश नामदेव भोर (42) और उनकी बेटियों ज्योति सुरेश भोर (10) तथा हर्षदा सुरेश भोर (7) के रूप में हुई है. वे सभी जिले की इगतपुरी तहसील के वाघेरे गांव के निवासी थे.

यह घटना नासिक के त्र्यंबकेश्वर तालुका के अंजनेरी शिवरा में हुई है. दिवाली के मौके पर मेहमान बने एक ही परिवार के तीन सदस्य बेज़े डैम के पास मौजूद उत्तम चव्हाण में नहाने गए थे. नहाने के लिए डैम के पानी में घुसते समय वे डूब गए. पानी का लेवल न जानने की वजह से पिता और दो बेटियों की मौत हो गई.

मेहमान बनकर आए थे नासिक

मामले को लेकर त्र्यंबकेश्वर पुलिस आगे की जांच कर रही है. बता दें कि दिवाली के अवसर पर बेजे बांध के पास उत्तम चव्हाण के घर में मेहमान बनकर आए एक ही परिवार के तीन सदस्य बांध के पानी में डूब गए. वे सुबह बांध के पास नहाने गए थे और नहाने के लिए पानी में उतरते समय डूब गए. बांध के अप्रत्याशित जलस्तर के कारण पिता और दो बेटियों की मौत हो गई. पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में ले लिया गया है. मामले की आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE Nashik News MAHARASHTRA NEWS Diwali 2026
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