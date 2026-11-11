दिवाली पर नासिक के बेजे डैम में डूबे पिता और दो बेटियां, तीनों की मौत

महाराष्ट्र के नासिक जिले में बुधवार को नाशिक के बेज़े डैम में नहाते समय एक ही परिवार के तीन सदस्यों की डूबकर मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.एक अधिकारी ने बताया कि वे तीनों त्र्यंबकेश्वर तहसील के अंजनेरी शिवार स्थित बेजे बांध के पास अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे.

सुबह करीब 10 बजे वे बांध में नहाने गए थे, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा न लगा पाने के कारण डूब गए. त्र्यंबकेश्वर प्रशासन के अधिकारी के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने बचाव दलों को सूचना दी, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे. बाद में तीनों के शवों को पानी से बाहर निकाला गया.

अधिकारियों ने दी यह जानकारी

अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान सुरेश नामदेव भोर (42) और उनकी बेटियों ज्योति सुरेश भोर (10) तथा हर्षदा सुरेश भोर (7) के रूप में हुई है. वे सभी जिले की इगतपुरी तहसील के वाघेरे गांव के निवासी थे.

यह घटना नासिक के त्र्यंबकेश्वर तालुका के अंजनेरी शिवरा में हुई है. दिवाली के मौके पर मेहमान बने एक ही परिवार के तीन सदस्य बेज़े डैम के पास मौजूद उत्तम चव्हाण में नहाने गए थे. नहाने के लिए डैम के पानी में घुसते समय वे डूब गए. पानी का लेवल न जानने की वजह से पिता और दो बेटियों की मौत हो गई.

मेहमान बनकर आए थे नासिक

मामले को लेकर त्र्यंबकेश्वर पुलिस आगे की जांच कर रही है. बता दें कि दिवाली के अवसर पर बेजे बांध के पास उत्तम चव्हाण के घर में मेहमान बनकर आए एक ही परिवार के तीन सदस्य बांध के पानी में डूब गए. वे सुबह बांध के पास नहाने गए थे और नहाने के लिए पानी में उतरते समय डूब गए. बांध के अप्रत्याशित जलस्तर के कारण पिता और दो बेटियों की मौत हो गई. पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में ले लिया गया है. मामले की आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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