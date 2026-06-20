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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: 'शेर अकेला चलता है, झुंड में तो...', उद्धव ठाकरे गुट पर एकनाथ शिंदे का हमला

महाराष्ट्र: 'शेर अकेला चलता है, झुंड में तो...', उद्धव ठाकरे गुट पर एकनाथ शिंदे का हमला

Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. साथ ही जल्द ही होने वाले राजनीतिक बदलाव के बड़े संकेत दिए.

Written By : IANS एजेंसी |  Updated at : 20 Jun 2026 07:52 AM (IST)
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महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार (19 जून) को पार्टी के 60वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) पर निशाना साधा. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जल्द ही होने वाले राजनीतिक बदलाव के बड़े संकेत दिए.

उन्होंने कहा, "यह तो बस ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी आनी बाकी है." उन्होंने कहा, "देखो, आज यह शेर तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है." विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, "लोग झुंड में चिल्लाते हैं, जबकि शेर अकेले चलता है."

एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे गुट पर हमला

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिंदे ने तीखे शब्दों में उन विपक्षी नेताओं को जवाब दिया जो इस संभावित दलबदल को लेकर उन पर निशाना साध रहे थे. उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे थे कि वह क्या कहेंगे और मंच पर कौन-कौन होगा.

उद्धव ठाकरे या शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत का नाम लिए बिना शिंदे ने यूबीटी गुट की 'ऑपरेशन तुड़वा' वाली चेतावनी का जवाब दिया. राउत ने धमकी दी थी कि अगर बागी विधायक अपने चुनाव क्षेत्रों में आए तो पार्टी कार्यकर्ता उन्हें कुचल देंगे.

संजय राउत की टिप्पणी पर क्या कहा?

शिंदे ने राउत के राजनीतिक कद का मजाक उड़ाया और यूबीटी नेतृत्व को खुली और कड़ी चुनौती दी. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दावा किया था कि वह भेड़ियों का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, "वह तो बस एक कंपाउंडर है. एक कंपाउंडर ऑपरेशन कैसे कर सकता है? यहां श्रीकांत शिंदे (उनके बेटे) ही असली डॉक्टर हैं. भले ही मैं डॉक्टर नहीं हूं, फिर भी मुझे ऑपरेशन करना आता है और ऑपरेशन करने के लिए शेर जैसा दिल चाहिए होता है, भेड़िये जैसा नहीं."

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2022 में बगावत के दिनों को किया याद

जून 2022 में अपनी बगावत को याद करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हीं नेताओं ने चार साल पहले उन्हें धमकी दी थी, जब वे मुंबई लौटे थे. उन्होंने मुझसे कहा, "मुझे वर्ली होकर आना होगा. मुंबई किसी की निजी जागीर नहीं है. मैं सड़क मार्ग से अकेले आया, एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया और वर्ली में रुका भी.

डिप्टी सीएम ने कहा, "उस समय, जो लोग मुझे धमकी दे रहे थे, वे अपने घरों में बैठकर मुझे ऑनलाइन देख रहे थे. वरिष्ठ नेता रामदास कदम की बातों का समर्थन करते हुए शिंदे ने चेतावनी दी कि अगर यूबीटी गुट ऑपरेशन तुड़वा की बात करता है तो उनमें उनके गुट का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि क्या हमारे जोशीले शिवसैनिक किसी को कुचलने के लिए आपके पैर सलामत छोड़ेंगे? हमारे कार्यकर्ता बालासाहेब ठाकरे की कट्टर विचारधारा को मानते हैं.

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Published at : 20 Jun 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA MUMBAI NEWS
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