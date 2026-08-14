सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, AAP नेता ने कहा- बेअदबी और गोलीकांड का इंसाफ कब?

महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल हुए हमले पर अलग-अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. अब इस हमले पर आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने इस हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, गुरुद्वारा साहिब में. AAP नेता ने इस मामले पर एक वीडियो शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता बलतेज पन्नू ने कहा, "सुखबीर बादल पर हमले की कोशिश की गई है. इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए. किसी भी धार्मिक संस्था में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है."

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'गुरुद्वारा साहिब में हिंसा स्वीकार्य नहीं'

AAP नेता ने कहा, "इस तरह की हिंसा गुरुद्वारा साहिब में हिंसा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं पर असली सवाल, जिससे अकाली दल भाग रहा है. कोटकपूरा और बहबल कलां में शांतमयी संगत पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के दोषियों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली? एक दशक की खामोशी ने ये रोष पैदा किया है. इंसाफ में देरी, अन्याय की निरंतरता है."

बेअदबी के मामले को लेकर घेरा

बलतेज पन्नू ने जारी किए वीडियो में ये भी कहा कि अकाली दल को 2015 की बेअदबी की घटनाओं को लेकर सिख समुदाय में अभी भी मौजूद भावनाओं को समझने की आवश्यकता है. अकाली दल ने पंथ के नाम पर वोट मांगकर पांच बार सरकार बनाई, लेकिन उनकी सरकार के दौरान 2015 में कई इलाकों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं सामने आईं. बेअदबी के खिलाफ जब लोग शांति से विरोध करने निकले, तो उन पर पानी की बौछारें की गईं और गोलियां तक चलाई गईं, जिसमें दो सिखों की जान चली गई. इसका गुस्सा आज भी सिख समाज में है, जिससे समझने की आवश्यकता है.

कब हुआ सुखबीर सिंह बादल पर हमला?

बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार (13 अगस्त) को महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमला हुआ था, जिसमें उनका दाहिना हाथ घायल हो गया. पुलिस के मुताबिक बादल पर एक गुरुद्वारे के पास हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान जसपाल सिंह (62) के रूप में हुई है और ये पुणे का निवासी है. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं.

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