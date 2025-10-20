महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं की मुलाकात को एकनाथ शिंदे ने बताया नाटक, जानें क्या बोले डिप्टी CM

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने रविवार (19 अक्टूबर) को ठाकरे बंधुओं की अनौपचारिक मुलाकात को 'नाटक' करार दिया. शिंदे ने इसे रिश्तों में सुधार के रूप में प्रचारित किए जाने पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि यह केवल दिखावा है और राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है.

शिंदे ने अंबरनाथ में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अतीत में मराठी नाटक ‘भाऊबंधकी’ बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब ‘मनोमिलन’ का जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है. भाऊबंधकी का तात्पर्य भाइयों या रिश्तेदारों के बीच की प्रतिद्वंद्विता से है, जबकि मनोमिलन का अर्थ दिल और दिमाग का मिलन होता है. हालांकि यहां दिखाई दे रहा मनोमिलन केवल बाहरी दिखावे के लिए है.

निकाय चुनावों के लिए गठबंधन बनाने की अटकलें तेज

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की यह टिप्पणी शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा मुंबई में आयोजित दिवाली समारोह में शामिल होने के बाद आई है. दोनों भाइयों की हाल ही में हुई कई मुलाकातों ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए गठबंधन बनाने की अटकलों को भी तेज कर दिया था.

सभा में शिंदे ने नए आनंद दिघे नाटक प्रेक्षागृह का किया उद्घाटन

सभा में शिंदे ने नए आनंद दिघे नाटक प्रेक्षागृह का उद्घाटन अपने दिवंगत गुरु और शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दिघे को समर्पित किया. इस अवसर पर उन्होंने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेतृत्व वाली ‘महायुति’ सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को भी गिनाया. शिंदे ने कहा कि राज्य में किए जा रहे विकास कार्य और सरकार की नीतियां जनता के हित में हैं और राजनीतिक चालबाजी से प्रभावित नहीं होती है.

शिवसेना का उद्देश्य केवल राज्य के विकास पर केंद्रित

शिंदे ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि शिवसेना का उद्देश्य केवल जनहित और राज्य के विकास पर केंद्रित है. उन्होंने नेताओं के बीच दिखावटी मेल-जोल को लेकर जनता को सचेत रहने की अपील की. उनके अनुसार, सत्ता की राजनीति में भावनाओं और रिश्तों का खेल अक्सर जनता के नजरिए से भटकाता है.

इस तरह, ठाकरे बंधुओं की हालिया मुलाकात पर शिंदे ने स्पष्ट रूप से असहमति जताई और इसे केवल राजनीतिक नाटक बताया. उन्होंने जनता से अपेक्षा की कि वह किसी भी प्रकार की मीडिया या राजनीतिक प्रचार के बहकावे में न आए और राज्य के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दे.