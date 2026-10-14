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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में फ्री बिजली मिलने के नियम में बदलाव, अब करना होगा ये काम

दिल्ली में फ्री बिजली मिलने के नियम में बदलाव, अब करना होगा ये काम

दिल्ली में मुफ्त बिजली के लिए आधार कार्ड वाला नियम सरकार ने इसलिए बनाया है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके और लाभार्थियों की सही जानकारी सरकार को मिल सके. उपभोक्ता को एक ही कनेक्शन पर सब्सिडी मिल सकती है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 14 Oct 2026 10:33 AM (IST)
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दिल्ली सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली मुफ्त बिजली के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है. दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब तय किया है कि पात्र उपभोक्ताओं को अपना आधार नंबर देना अनिवार्य होगा. अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो अपने आधार कार्ड डिटेल्स बिजली कंपनी और सरकार से शेयर करने होंगे. इसी के जरिए लाभार्थियों की पहचान होगी और उन्हें सब्सिडी मिल सकेगी.

सरकार यह भी जानना चाहती है कि एक व्यक्ति के नाम पर कितने बिजली मीटर लगे हैं और कितनी बार सब्सिडी ली जा रही है. अगर भविष्य में ऐसा कोई प्लान होता है कि सब्सिडी का पैसा उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में वापस भेजा जाए तो फिर प्रति उपभोक्ता एक ही मीटर पर सब्सिडी ली जा सकेगी.

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पारदर्शी प्रक्रिया के लिए बनाए गए नियम

मौजूदा समय में सरकार बिजली के मीटर के CA नंबर के आधार पर सब्सिडी देती है. अब उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की मंजूरी के बाद ऊर्जा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस अधिसूचना के मुताबिक, उपभोक्ताओं को पहचान के लिए केवाईसी कराना जरूरी होगा. बताया जा रहा है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी प्रोसेस को पारदर्शी बनाना है. इससे कागजी झंझट खत्म किए जा सकेंगे.

मुफ्त बिजली के लिए कैसे भरें KYC?

दिल्ली के बिजली उपभोक्ता दिल्ली सरकार या अपनी संबंधित बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दे सकते हैं. अगर किसी लाभार्थी के पास वर्तमान में वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो वे इसके लिए नए सिरे से अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर रसीद की जानकारी दे सकते हैं. 

दिल्ली में कितनी है बिजली की सब्सिडी?

जानकारी के लिए बता दें दिल्ली के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक 100 फीसदी सब्सिडी मिलती है. यानी 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करना पूरी तरह मुफ्त है. वहीं, 201 से 400 यूनिट तक 50 फीसदी या अधिकतम 800 रुपये की छूट मिलती है. 400 यूनिट से ज्यादा होने पर कोई सब्सिडी नहीं है. सामान्य दरों पर बिजली का बिला आता है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 14 Oct 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Aadhar Card DELHI NEWS
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