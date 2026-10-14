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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसूखे के बीच महाराष्ट्र सरकार खरीदेगी 44 नई गाड़ियां, 4 करोड़ की कार भी शामिल

सूखे के बीच महाराष्ट्र सरकार खरीदेगी 44 नई गाड़ियां, 4 करोड़ की कार भी शामिल

सूखे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने VIP मेहमानों के लिए 12.68 करोड़ रुपये की 44 गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दी है. इनमें 4 करोड़ रुपये की बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर भी शामिल है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 14 Oct 2026 10:52 AM (IST)
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महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति के बीच राज्य सरकार ने वीआईपी मेहमानों के लिए 44 नई गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दी है. इन वाहनों की कुल कीमत 12 करोड़ 68 लाख रुपये बताई गई है. इनमें करीब 4.08 करोड़ रुपये की बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर 300 भी शामिल है. सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक विवाद होने की संभावना है, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में किसान सूखे की मार झेल रहे हैं.

राज्य सरकार ने अलग-अलग श्रेणियों के कुल 44 वाहनों की खरीद को प्रशासनिक मंजूरी दी है. इन गाड़ियों का इस्तेमाल राज्य के दौरे पर आने वाले वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों के लिए किया जाएगा. खरीद में सामान्य इस्तेमाल की गाड़ियों के साथ सुरक्षा के लिहाज से तैयार की गई विशेष गाड़ी भी शामिल है.

इस खरीद में सबसे ज्यादा चर्चा करीब 4 करोड़ 7 लाख 68 हजार रुपये की लैंड क्रूजर 300 को लेकर हो रही है. यह NIJ III/B6 स्तर की सुरक्षा वाली बुलेटप्रूफ गाड़ी है.

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किस गाड़ी पर कितना खर्च होगा?

सरकार की मंजूरी के मुताबिक, खरीदे जाने वाले वाहनों में 32 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा शामिल हैं. प्रत्येक गाड़ी की अनुमानित कीमत 20.71 लाख रुपये है. इसके अलावा 30 लाख रुपये प्रति गाड़ी की कीमत वाली दो टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी जाएंगी.

वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए एक बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर 300 खरीदी जाएगी, जिसकी कीमत 4.07 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसके अलावा 11.59 लाख रुपये प्रति गाड़ी की कीमत वाली सात मारुति सुजुकी अर्टिगा भी खरीदी जाएंगी.

वाहनों की सूची में 9 लाख रुपये का एक टाटा 207 टोइंग वाहन और 31 लाख रुपये की एक अर्बानिया बस भी शामिल है. इन सभी वाहनों को मिलाकर कुल 44 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है.

सूखे के बीच फैसले पर उठ सकते हैं सवाल

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए यह फैसला चर्चा में आ सकता है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, राज्य के 265 तालुकाओं में सूखा घोषित किया गया है. बारिश की कमी के कारण कई इलाकों में खेती प्रभावित हुई है और किसानों को फसलों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

ऐसे समय में नई गाड़ियों की खरीद पर सवाल उठ सकते हैं. खासकर तब, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से खर्च में कटौती करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है.

विपक्ष के निशाने पर आ सकती है सरकार

एक तरफ किसान सूखे से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी मेहमानों के लिए करोड़ों रुपये की गाड़ियां खरीदने का फैसला राजनीतिक बहस का मुद्दा बन सकता है. विपक्ष सरकार से इस खर्च की जरूरत और प्राथमिकताओं को लेकर सवाल पूछ सकता है.

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हालांकि, इस फैसले पर विपक्ष की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही राजनीतिक विवाद की स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल, सूखे के बीच 12.68 करोड़ रुपये की गाड़ियों की खरीद को मंजूरी दिए जाने से सरकार के खर्च और प्राथमिकताओं पर चर्चा होने की संभावना है.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 14 Oct 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Maharashtra Government MAHARASHTRA NEWS
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