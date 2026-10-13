छत्रपति संभाजीनगर: कर्णपुरा मेले में पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रही थी युवती, FIR दर्ज

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कर्णपुरा मेले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस टीम ने एक युवती को पुलिस अधिकारी बनकर घूमते हुए रंगे हाथों पकड़ा है. ये महिला फर्जी पुलिसकर्मी बनकर घूम रही थी. पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रही थी. पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रही 21 वर्षीय युवती खुद को नासिक ग्रामीण पुलिस में कांस्टेबल बताया था, लेकिन जब जांच हुई तो उसकी पोल खुल गई.

युवती की पहचान आम्रपाली रमेश नरवाडे, निवासी जवखेड़ा, तहसील कन्नड़ के रूप में हुई हुई है. छावनी पुलिस थाने में युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में आम्रपाली नरवाडे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 205 के तहत FIR दर्ज की गई है.

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कैसे पकड़ में आई युवती?

जानकारी के मुताबिक, कर्णपुरा मेले में मारुति मंदिर के पास छावनी पुलिस थाने का डीबी दस्ता गश्त कर रहा था. इसी दौरान गश्त कर रही महिला पुलिसकर्मियों को युवती पुलिस की वर्दी में दिखाई दी तो उन्हें उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं. इसके बाद गतिविधियों पर संदेह होने के बाद महिला पुलिसकर्मी मीना जाधव और अन्य ने उसे रोककर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान युवती ने खुद को नासिक ग्रामीण पुलिस बल में नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबल बताया.

हालांकि, जब पुलिसकर्मियों ने उससे पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज मांगे, तो वो उन्हें पेश नहीं कर सकी. पुलिस ने पहचान न साबित कर पाने पर युवती को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने आम्रपाली नरवाडे के खिलाफ पुलिस की वर्दी से संबंधित प्रावधान के तहत BNS की धारा 205 में मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. ये मामला पुलिस ने महिला पुलिसकर्मी मीना नागनाथ जाधव (32) की शिकायत पर दर्ज किया है.

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