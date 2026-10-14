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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रछत्रपति संभाजीनगर में KFC रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड, मिलीं खामियां

छत्रपति संभाजीनगर में KFC रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड, मिलीं खामियां

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में FDA ने KFC का खाद्य लाइसेंस निलंबित किया. जांच में खाने की स्टोरेज, साफ-सफाई और तापमान नियंत्रण में खामियां मिलीं.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 09:01 AM (IST)
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महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में फास्ट फूड ब्रांड KFC के एक रेस्टोरेंट के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कार्रवाई की है. बीड बायपास स्थित शाहनूरवाड़ी के KFC रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जांच के दौरान खाने की गुणवत्ता, साफ-सफाई और खाद्य पदार्थों को रखने के तरीके में कई खामियां सामने आईं. प्रशासन ने ग्राहकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है.

FDA की जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट में कच्चे और पके हुए भोजन को एक साथ रखा जा रहा था. खाद्य सुरक्षा के नियमों के मुताबिक, दोनों तरह के खाद्य पदार्थों को उचित तरीके से अलग रखना जरूरी है, ताकि एक से दूसरे में संक्रमण का खतरा न हो.

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जांच के दौरान यह भी पाया गया कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था. इस तरह की लापरवाही से खाने की स्वच्छता प्रभावित हो सकती है और ग्राहकों की सेहत पर असर पड़ने का खतरा रहता है.

साफ-सफाई और तापमान नियंत्रण में भी खामियां

रेस्टोरेंट में साफ-सफाई को लेकर भी लापरवाही सामने आई. इसके अलावा, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी तापमान नियंत्रण की व्यवस्था में भी गंभीर कमियां पाई गईं.

खाने को सही तापमान पर नहीं रखने से उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है. इससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है.

लिखित अनुमति मिलने तक कारोबार पर रोक

ग्राहकों की सेहत को संभावित खतरे को देखते हुए FDA ने रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है. प्रशासन के मुताबिक, सभी खामियों को दूर करने और संबंधित विभाग से लिखित अनुमति मिलने तक रेस्टोरेंट को कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी.

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इस कार्रवाई के बाद रेस्टोरेंट को खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा. लाइसेंस निलंबित होने से साफ है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई और सुरक्षित भंडारण में लापरवाही को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 14 Oct 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
KFC MAHARASHTRA NEWS
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