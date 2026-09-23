SIR पर चुनाव आयोग में रार? सुप्रिया सुले बोलीं- मुझे भरोसा नहीं होता कि...

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2025 से विभिन्न राज्यों में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर एक दावे ने सियासी हलचल मचा दी है. दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 महीनों में 14 बार चुनाव आयुक्तों द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

अब इस मामले में नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि जिस संविधान को केंद्र में रखकर हमें गर्व है और जिस पर हमें भरोसा है कि आज नहीं तो कल इस देश में मुझे न्याय मिलेगा, अगर वही व्यवस्था ढहने लगे तो फिर हम किस पर भरोसा करें?

यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं- सुले

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार को वास्तव में इस मामले से अलग कर देना चाहिए. ज्ञानेश कुमार के काम पर पहले भी कई बार सवाल उठाए गए हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरे माध्यमों से इस बारे में स्पष्ट रूप से बात की थी. अब जब यह जानकारी सामने आई है तो मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार को इस पद से अलग होना चाहिए. अगर आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं तो नैतिकता भी दिखाई जानी चाहिए. अगर इस मामले में कोई तथ्य है या नहीं है, तो इस पर खुले तौर पर चर्चा होनी चाहिए. यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार का विषय है. इसलिए अब यह व्यक्तिगत मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है.

विपक्ष इस राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई आंदोलन खड़ा करेगा या नहीं, इस सवाल पर सुले ने कहा कि इंडिया गठबंधन में इस बारे में चर्चा होगी. आज ही यह खबर सामने आई है और हम सभी को झटका लगा है कि मामला इतनी दूर तक पहुंच गया है. यह बेहद चिंताजनक है. किसी भी भारतीय को अपने संविधान, अपनी संस्कृति और अपनी भाषाओं पर गर्व होता है. हमें संविधान पर विश्वास करके आगे बढ़ना है. ऐसे में इस तरह की खबर सामने आना बहुत दुखद है. इस बारे में लोग दबे स्वर में बात कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से यह जानकारी सामने आई है, वह बहुत दुख देने वाली है.