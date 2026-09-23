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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रSIR पर चुनाव आयोग में रार? सुप्रिया सुले बोलीं- मुझे भरोसा नहीं होता कि...

SIR पर चुनाव आयोग में रार? सुप्रिया सुले बोलीं- मुझे भरोसा नहीं होता कि...

भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2025 से SIR की शुरुआत की थी. अब इसको लेकर एक रिपोर्ट ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 23 Sep 2026 11:31 AM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2025 से विभिन्न राज्यों में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर एक दावे ने सियासी हलचल मचा दी है. दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 महीनों में 14 बार चुनाव आयुक्तों द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. 

अब इस मामले में नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि जिस संविधान को केंद्र में रखकर हमें गर्व है और जिस पर हमें भरोसा है कि आज नहीं तो कल इस देश में मुझे न्याय मिलेगा, अगर वही व्यवस्था ढहने लगे तो फिर हम किस पर भरोसा करें?

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यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं- सुले

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार को वास्तव में इस मामले से अलग कर देना चाहिए. ज्ञानेश कुमार के काम पर पहले भी कई बार सवाल उठाए गए हैं.  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरे माध्यमों से इस बारे में स्पष्ट रूप से बात की थी. अब जब यह जानकारी सामने आई है तो मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार को इस पद से अलग होना चाहिए. अगर आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं तो नैतिकता भी दिखाई जानी चाहिए. अगर इस मामले में कोई तथ्य है या नहीं है, तो इस पर खुले तौर पर चर्चा होनी चाहिए. यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार का विषय है. इसलिए अब यह व्यक्तिगत मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है.

विपक्ष इस राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई आंदोलन खड़ा करेगा या नहीं, इस सवाल पर सुले ने कहा कि इंडिया गठबंधन में इस बारे में चर्चा होगी. आज ही यह खबर सामने आई है और हम सभी को झटका लगा है कि मामला इतनी दूर तक पहुंच गया है. यह बेहद चिंताजनक है. किसी भी भारतीय को अपने संविधान, अपनी संस्कृति और अपनी भाषाओं पर गर्व होता है. हमें संविधान पर विश्वास करके आगे बढ़ना है. ऐसे में इस तरह की खबर सामने आना बहुत दुखद है. इस बारे में लोग दबे स्वर में बात कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से यह जानकारी सामने आई है, वह बहुत दुख देने वाली है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 23 Sep 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
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