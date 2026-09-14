दिशा सालियान केस: सुप्रिया सुले बोलीं, 'आश्चर्य होता है कि...'

दिशा सालियान केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है. एफआईआर में सीबीआई ने गैंगरेप, मर्डर, साजिश और सबूत मिटाने जैसी कई गंभीर धाराएं शामिल की हैं. इसके अलावा पिता की शिकायत के आधार पर केस में उद्धव और आदित्य ठाकरे समेत 15 से ज्यादा बड़ी हस्तियों के नाम हैं. शिकायत में उद्धव-आदित्य के अलावा अभिनेता डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती के अलावा कई बड़े नामों को शामिल किया है. यानी अब ये सब सीबीआई जांच के दायरे में आ सकते हैं. हालांकि अभी कोई आरोपी नहीं है.

मुझे आश्चर्य लगा कि ये कैसा हुआ है- सुप्रिया सुले

इस पर बारामती सीट से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "मुझे आश्चर्य लगा कि ये कैसा हुआ है. इसी सरकार ने ये केस बंद कर दी थी. समझ में नहीं आ रहा है. मैं अभी संजय राउत साहब से बात करूंगी और पता करूंगी कि हो क्या रहा है." क्या ये सरकार का ष्डयंत्र है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "आज कल की सरकार में कुछ भी हो सकता है."

मुंबई, महाराष्ट्र: एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने दिशा सालियान मामले में सीबीआई द्वारा FIR दर्ज किए जाने पर कहा, "मुझे आश्चर्य लगा है, ये कैसे हुआ है? क्योंकि इसी सरकार ने वो केस क्लोज की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी संजय राउत साहब से भी बात करूंगी और पता करूंगी… pic.twitter.com/bw1BxemhkZ — IANS Hindi (@IANSKhabar) September 14, 2026

आपको बता दें कि ये केस हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है. हाईकोर्ट ने दो सितंबर को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. साथ ही मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि 6 साल तक बिना केस दर्ज किए मौत को हादसा बताना कई सवाल खड़े करता है.

8 जून 2020 को हुई थी दिशा की मौत

दरअसल दिशा की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर हुई थी. पुलिस इसे हादसा बताती रही, लेकिन दिशा के पिता ने कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी और अब इस केस में सीबीआई जांच करेगी.

एक हफ्ते बाद फ्लैट में मृत पाए गए सुशांत सिंह राजपूत

दिशा सालियान की मौत के बाद एक सप्ताह बाद सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे, जिसके बाद दोनों की मौत की घटनाओं के बीच संभावित संबंध को लेकर अटकलें लगने लगी थीं.

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