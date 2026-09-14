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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को पुलिस की No! फिर नहीं दी परमिशन

मुंबई: मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को पुलिस की No! फिर नहीं दी परमिशन

मनोज जरांगे द्वारा मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन और भूख हड़ताल के लिए पुलिस से परमिशन मांगी थी. पुलिस एक बार फिर परमिशन देने से इनकार कर दिया है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 14 Sep 2026 03:31 PM (IST)
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मराठा आरक्षण के विरोध में मनोज जरांगे पाटिल के मुंबई के आंदोलन को पुलिस ने एक बार फिर अनुमति देने से इनकार कर दिया है. रविवार (13 सितंबर) को आजाद मैदान पुलिस द्वारा मनोज जरांगे पाटिल को अनुमति नाकारे जाने के बाद नए सिरे से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन इस बार भी मुंबई पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है.

ऐसे में दूसरी बार अनुमति नाकारे जाने के बाद मनोज जरांगे पाटिल के रुख पर सभी की नजरें टिकी हैं. 18 तारीख को मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समाज की लंबित मांगों के लिए आमरण अनशन का आह्वान किया है.

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मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल का किया था ऐलान

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल के 15वें दिन शनिवार को मुंबई तक मार्च करने और आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की थी. अंतरवाली सराटी में एक सभा को संबोधित करते हुए जरांगे पाटिल ने मार्च के रूट की पूरी जानकारी दी और पुलिस प्रशासन तथा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से उन्हें न रोकने की अपील की थी.

वहीं जरांगे ने रविवार (13 सितंबर) को जरांगे पाटिल ने मुंबई पुलिस से आजाद मैदान में इसके लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद जरांगे की ओर से पुलिस से दोबारा से आंदोलन के लिए परमिशन मांगी गई थी. मुंबई पुलिस ने सोमवार (14 सितंबर) को इससे भी इनकार कर दिया है.

19 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू करेंगे मनोज जरांगे

बता दें कि जरांगे पाटिल 15 सितंबर को अंतरवाली सराटी से निकलेंगे और 19 सितंबर से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे. जरांगे ने कहा कि यह मार्च मराठा समुदाय के गौरव और अस्तित्व का प्रतीक है.

उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले इलाकों के समर्थकों से अपील की कि अगर वे मुंबई तक नहीं जा सकते तो भी बाहर निकलकर अपना आशीर्वाद दें. उन्होंने समुदाय के लोगों से यह भी कहा कि वे तय तारीखों पर अपना काम-काज रोककर आंदोलन में शामिल हों.

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वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 14 Sep 2026 03:31 PM (IST)
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