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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अजित पवार के विमान हादसे की तेज हो जांच', जय पवार ने CID अधिकारियों से की मुलाकात

'अजित पवार के विमान हादसे की तेज हो जांच', जय पवार ने CID अधिकारियों से की मुलाकात

जय पवार ने कहा कि अजितदादा के विमान हादसे के पीछे का सच सामने आना केवल एक परिवार का सवाल नहीं है, बल्कि दादा से अपार प्रेम करने वाले लाखों नागरिकों के विश्वास का विषय है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 28 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जय अजितदादा पवार ने बुधवार (28 अक्टूबर) को पुणे स्थित कार्यालय में संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे की जांच की विस्तृत समीक्षा की. साथ ही जांच में तेजी लाने की मांग की.

इस दौरान उन्होंने जांच की मौजूदा स्थिति, अब तक हुई कार्रवाई, जांच पूरी होने में लगने वाले संभावित समय और लंबित मुद्दों को लेकर अधिकारियों से विस्तार से जानकारी मांगी. उन्होंने जांच में तेजी लाने और इसे पारदर्शी तरीके से बिना किसी देरी के पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

'सिर्फ एक परिवार का सवाल नहीं'

जय अजितदादा पवार ने कहा, "अजितदादा के विमान हादसे के पीछे का सच सामने आना केवल एक परिवार का सवाल नहीं है, बल्कि दादा से अपार प्रेम करने वाले लाखों नागरिकों के विश्वास का विषय है."

'सच्चाई जनता के सामने आना जरूरी'

उन्होंने कहा कि हादसे को लेकर जनता के मन में उठ रहे सवालों के जवाब मिलना, जांच के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू की गहन पड़ताल होना और सच्चाई जनता के सामने आना बेहद जरूरी है. जय पवार ने उम्मीद जताई कि जांच में किसी तरह की देरी किए बिना सभी संबंधित पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जाएगी और दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

जय पवार ने लिया दृढ़ संकल्प 

जय अजितदादा पवार ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि जब तक अजितदादा के विमान हादसे का सच सामने नहीं आ जाता, तब तक इस मामले में उनका फॉलोअप जारी रहेगा. इस दौरान विधायक विक्रम काकडे भी उनके साथ मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी को दी नसीहत, 'अब आत्म-मंथन का वक्त'

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 28 Oct 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS
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