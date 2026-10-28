'अजित पवार के विमान हादसे की तेज हो जांच', जय पवार ने CID अधिकारियों से की मुलाकात

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जय अजितदादा पवार ने बुधवार (28 अक्टूबर) को पुणे स्थित कार्यालय में संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे की जांच की विस्तृत समीक्षा की. साथ ही जांच में तेजी लाने की मांग की.

इस दौरान उन्होंने जांच की मौजूदा स्थिति, अब तक हुई कार्रवाई, जांच पूरी होने में लगने वाले संभावित समय और लंबित मुद्दों को लेकर अधिकारियों से विस्तार से जानकारी मांगी. उन्होंने जांच में तेजी लाने और इसे पारदर्शी तरीके से बिना किसी देरी के पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

'सिर्फ एक परिवार का सवाल नहीं'

जय अजितदादा पवार ने कहा, "अजितदादा के विमान हादसे के पीछे का सच सामने आना केवल एक परिवार का सवाल नहीं है, बल्कि दादा से अपार प्रेम करने वाले लाखों नागरिकों के विश्वास का विषय है."

'सच्चाई जनता के सामने आना जरूरी'

उन्होंने कहा कि हादसे को लेकर जनता के मन में उठ रहे सवालों के जवाब मिलना, जांच के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू की गहन पड़ताल होना और सच्चाई जनता के सामने आना बेहद जरूरी है. जय पवार ने उम्मीद जताई कि जांच में किसी तरह की देरी किए बिना सभी संबंधित पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जाएगी और दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

जय पवार ने लिया दृढ़ संकल्प

जय अजितदादा पवार ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि जब तक अजितदादा के विमान हादसे का सच सामने नहीं आ जाता, तब तक इस मामले में उनका फॉलोअप जारी रहेगा. इस दौरान विधायक विक्रम काकडे भी उनके साथ मौजूद रहे.

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