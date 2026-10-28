महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: इस सीट पर आमने सामने थी BJP-शिवसेना, किसने मारी बाजी?

महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों में दो के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना आमने-सामने थी. इस दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी के कौस्तुभ गावडे ने जीत हासिल की है. गावडे ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के समर्थित उम्मीदवार सचिन सानप को मात दी है.

महायुति में रहने के बावजूद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सचिन सानप को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी. लेकिन बीजेपी ने शिंदे गुट की इन कोशिशों पर पानी फेर दिया. वहीं, अमरावती शिक्षक निर्वाचन सीट पर शिंदे गुट की शिवसेना को जीत मिली है. यहां से किरण सरनाईक ने जीत दर्ज की है.

23 अक्टूबर को हुए थे चुनाव

गौरतलब है कि पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक, पुणे शिक्षक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को वोट डाले गए, जिसमें 72.96 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. इन निर्वाचन क्षेत्रों के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव कराने की जरूरत पड़ी.

मैदान में थे 182 उम्मीदवार

महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और सुनेत्रा पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं जबकि विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) में कांग्रेस, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) और उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) शामिल हैं. दोनों गठबंधनों ने पांचों सीट पर अपने-अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इन पांच सीट के लिए चुनाव मैदान में कुल 182 उम्मीदवार मैदान में थे. महायुति और एमवीए को इस चुनाव के दौरान बगावत का सामना करना पड़ा था.

महाराष्ट्र की 78 सदस्यीय विधान परिषद में 35 सदस्यों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है. इसके बाद शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 सदस्य हैं. विपक्षी दलों में, कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के पास पांच-पांच एमएलसी हैं, जबकि एनसीपी (एसपी) के दो सदस्य हैं. सदन में 4 निर्दलीय एमएलसी भी हैं.

महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी को दी नसीहत, 'अब आत्म-मंथन का वक्त'