Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC कर्मचारियों को मिलेगा ₹33000 बोनस, खाते में इस दिन आएंगे पैसे

BMC कर्मचारियों को मिलेगा ₹33000 बोनस, खाते में इस दिन आएंगे पैसे

बीएमसी इस साल अपने 83,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को 33 हजार रुपये का दिवाली बोनस देगा. BMC हेडक्वार्टर में बैठक के बाद इस पर सहमति बनी.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 28 Oct 2026 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलने जा रहा है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने इस साल अपने कर्मचारियों के लिए 33,000 रुपये का दिवाली बोनस की घोषणा की है. कर्मचारी यूनियन के एक नेता ने बुधवार (28 अक्टूबर) को बताया कि बीएमसी इस साल अपने 83,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को 33 हजार रुपये का दिवाली बोनस देगा.

यह दिवाली बोनस पिछले साल दिए गए 31,000 रुपये के 'एक्स-ग्रेशिया' (अनुग्रह राशि) भुगतान से 2,000 रुपये अधिक है. यूनियन के नेता ने बताया कि यह भुगतान सहायता प्राप्त प्राइवेट प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी दिया जाएगा. इसमें टीचिंग असिस्टेंट और शिक्षा सेवा कर्मी भी शामिल हैं.

बैठक में 33,000 रुपये का बोनस देने पर सहमति

पीटीआई के मुताबिक यूनियन नेता शशांक राव ने जानकारी देते हुए बताया, ''BMC हेडक्वार्टर में सभी ग्रुप लीडर्स की एक बैठक में, नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को 33,000 रुपये का बोनस देने पर सहमति जताई है.'' एक अन्य यूनियन नेता रमाकांत बाने ने कहा कि BMC के 83,000 से अधिक स्थायी कर्मचारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों को दिवाली से पहले यह बोनस मिल जाएगा.

2 नवंबर को वेतन के साथ बोनस

मेयर ऋतु तावड़े ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से बोनस बढ़ाने की मांग की जा रही थी. मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा के बाद सभी पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए. उन्होंने कहा कि हर साल बोनस में लगभग 2 से 2.5 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की परंपरा रही है और कर्मचारियों की मांग भी उचित थी. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित फैसला लिया गया है.

मेयर ऋतु तावड़े ने ये भी कहा कि 2 नवंबर 2026 को कर्मचारियों को वेतन और बोनस दोनों का भुगतान एक साथ किया जाएगा, जिससे वे दीपावली का त्योहार बेहतर तरीके से मना सकेंगे.

महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: इस सीट पर आमने सामने थी BJP-शिवसेना, किसने मारी बाजी?

Input By : PTI, IANS

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
BMC MAHARASHTRA NEWS Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra MLC Election Results LIVE: पुणे ग्रेजुएट सीट का रिजल्ट, शरद पवार गुट या BJP, किसने मारी बाजी?
LIVE: पुणे ग्रेजुएट सीट का रिजल्ट, शरद पवार गुट या BJP, किसने मारी बाजी?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: इस सीट पर आमने सामने थी BJP-शिवसेना, किसने मारी बाजी?
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: इस सीट पर आमने सामने थी BJP-शिवसेना, किसने मारी बाजी?
महाराष्ट्र
'अजित पवार के विमान हादसे की तेज हो जांच', जय पवार ने CID अधिकारियों से की मुलाकात
'अजित पवार के विमान हादसे की तेज हो जांच', जय पवार ने CID अधिकारियों से की मुलाकात
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी को दी नसीहत, 'अब आत्म-मंथन का वक्त'
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी को दी नसीहत, 'अब आत्म-मंथन का वक्त'
Advertisement

वीडियोज

YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Bollywood News: लॉस एंजिल्स के रेड कारपेट पर छाया 'रामायण' की स्टार कास्ट का रॉयल लुक (28.10.26)
Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव: बैलेट पेपर से चुनाव में कांग्रेस की हार पर PM का तंज, रांका ने पूछ लिया ये सवाल
MLC चुनाव: बैलेट पेपर से चुनाव में कांग्रेस की हार पर PM का तंज, रांका ने पूछ लिया ये सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर
अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर
इंडिया
MLC Election Results 2026 LIVE: अब तक 19 सीटों के आए नतीजे, 11 पर बीजेपी, सपा को 2, कांग्रेस को बड़ा झटका
LIVE: अब तक 19 सीटों के आए नतीजे, 11 पर बीजेपी, सपा को 2, कांग्रेस को बड़ा झटका
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
NZ वनडे सीरीज से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर; रिप्लेसमेंट कौन?
NZ वनडे सीरीज से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर; रिप्लेसमेंट कौन?
इंडिया
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
इंडिया
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान
विश्व
Explained: इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार से फायदा होगा?
इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार फायदेमंद?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget