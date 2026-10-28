BMC कर्मचारियों को मिलेगा ₹33000 बोनस, खाते में इस दिन आएंगे पैसे

बीएमसी के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलने जा रहा है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने इस साल अपने कर्मचारियों के लिए 33,000 रुपये का दिवाली बोनस की घोषणा की है. कर्मचारी यूनियन के एक नेता ने बुधवार (28 अक्टूबर) को बताया कि बीएमसी इस साल अपने 83,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को 33 हजार रुपये का दिवाली बोनस देगा.

यह दिवाली बोनस पिछले साल दिए गए 31,000 रुपये के 'एक्स-ग्रेशिया' (अनुग्रह राशि) भुगतान से 2,000 रुपये अधिक है. यूनियन के नेता ने बताया कि यह भुगतान सहायता प्राप्त प्राइवेट प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी दिया जाएगा. इसमें टीचिंग असिस्टेंट और शिक्षा सेवा कर्मी भी शामिल हैं.

बैठक में 33,000 रुपये का बोनस देने पर सहमति

पीटीआई के मुताबिक यूनियन नेता शशांक राव ने जानकारी देते हुए बताया, ''BMC हेडक्वार्टर में सभी ग्रुप लीडर्स की एक बैठक में, नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को 33,000 रुपये का बोनस देने पर सहमति जताई है.'' एक अन्य यूनियन नेता रमाकांत बाने ने कहा कि BMC के 83,000 से अधिक स्थायी कर्मचारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों को दिवाली से पहले यह बोनस मिल जाएगा.

2 नवंबर को वेतन के साथ बोनस

मेयर ऋतु तावड़े ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से बोनस बढ़ाने की मांग की जा रही थी. मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा के बाद सभी पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए. उन्होंने कहा कि हर साल बोनस में लगभग 2 से 2.5 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की परंपरा रही है और कर्मचारियों की मांग भी उचित थी. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित फैसला लिया गया है.

मेयर ऋतु तावड़े ने ये भी कहा कि 2 नवंबर 2026 को कर्मचारियों को वेतन और बोनस दोनों का भुगतान एक साथ किया जाएगा, जिससे वे दीपावली का त्योहार बेहतर तरीके से मना सकेंगे.

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