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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'

दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'

दीया मिर्जा के वीडियो को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बयानबाजी में बदल गया है. सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसपर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि BMC का हैंडल है और इसपर BMC की ही मर्जी है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 03 Nov 2026 02:56 PM (IST)
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दीया मिर्जा के दीवाली वीडियो पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इस वीडियो में दीया मिर्जा ने पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) दिवाली मनाने की अपील की है.  इस मामले पर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

पुणे में हिंजवडी-शिवाजीनगर लाइन के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने किसी को फटकार लगाई है. साथ ही ये तक कहा कि ये सवाल उनके स्तर का नहीं है. वहीं, मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी प्रतिक्रिया दी है.

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'ये मेरे लेवल का सवाल नहीं'

मीडिया से बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ने ऐसे फटकार लगाई होगी, बल्कि, कोर्ट ने शायद केवल अपनी एक राय व्यक्त की होगी. असल में ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं है. वीडियो को हटाना मुंबई नगर निगम (BMC) का फैसला था BMC ने जो तय किया, जो सोचा, वही किया.  BMC की मर्जी उनको कोई पोस्ट डिलिट करना है या नहीं, ये उनका हैंडल है." सीएम ने आगे कहा कि दीया मिर्जा भले ही एक अच्छी अभिनेत्री हों, लेकिन वे देश की कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती नहीं हैं. यह मामला इतना छोटा है, इसलिए यह हमारे स्तर का सवाल नहीं है.   

किशोरी पेडनेकर ने दे डाली सलाह

वहीं, इस मामले पर शिवसेना (UBT) नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की 'लाडली बहन' योजना का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार से पूछा कि क्या दिया मिर्जा इनकी लाडली बहन नहीं है क्या? इसके बाद विधायक अमित साटम का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि बीएमसी प्रशासन को किसी बाहर के विधायक का बार-बार सुन के इस तरह के काम करना सही नहीं है.

पेडनेकर ने आगे कहा कि अच्छी बात है कि खुद कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है. इस मामले में फटकार लगने से बीजेपी की तो बदनामी हुई है साथ ही BMC की भी बदनामी भी हुई है. इसके बाद पेडनेकर ने तंज कसते हुए कहा, " अधिकारियों को खुद तो बड़ी गाड़ियां चाहिए, आलीशान घर चाहिए, लेकिन फैसले लेते वक्त ये लोग खुद का दिमाग नहीं लगाते." पेडनेकर ने सलाह देते हुए कहा कि मेरा यही सुझाव है कि जब मालूम न हो तो मत बोलो, कम बोलो. 

दीया मिर्जा का वीडियो फिर से अपलोड करे BMC! भड़का बॉम्बे HC, बीजेपी को फटकारा

बता दें कि विधायक अमित साटम की आलोचना के बाद BMC) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दीया मिर्जा के एक वीडियो को हटा दिया, जिसमें वो लोगों से पटाखे न जलाकर पर्यावरण के अनुकूल दीवाली मनाने की अपील कर रही हैं. मामले पर विवाद बढ़ा तो मेयर रितु तावड़े ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया. इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और BMC को फटकार लगाते हुए पूछा कि ये वीडियो क्यों हटाया. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Diya Mirza MAHARASHTRA NEWS
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