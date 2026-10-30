SIR के लिए महाराष्ट्र में बढ़ी डेडलाइन, अब 30 नवंबर को जारी होगी वोटर लिस्ट

SIR प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में अब SIR की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब संशोधित अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को जारी होगी. इसको लेकर आयोग ने पांच अन्य राज्यों के साथ अधिसूचना जारी की है.

इस संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तिथि 31 अगस्त 2026 से 13 नवंबर 2026 कर दी गई है. इसी तरह नोटिस और दावों-आप्त्तियोना का निपटारा 31 अगस्त 2026 से 25 नवंबर 2026 तक हो सकेगा. जिसके बाद 30 नवंबर को मतदाता सूची जारी हो जाएगी.

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आयोग ने राज्य में प्रचार-प्रसार तेज करने के दिए निर्देश

आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम की जानकारी लोगों को तुरंत मिलनी चाहिए. और राज्य में इसका प्रचार प्रसार तेजीसे करें ताकि मतदाता सूची संशोधन का कार्य समय पर हो सके. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इसके लिए आयोग को भी सूचित करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अब यह माना जा रहा है कि इसके बाद अब तिथि नहीं बढ़ेगी.

SIR को लेकर विपक्षी दल मुखर

यहां बता दें कि SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया है. इसी को लेकर पिछले काफी समय से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में प्रदर्शन चल रहे हैं. इंडिया गठबंधन ने इसके सहारे वोट चोरी का आरोप लगाया है. एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली भी होने जा रही है. विपक्ष की मांग है कि मुख्या चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो और SIR प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए.

उधर चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध ठहरा रहा है उसके मुताबिक जहां भी कमियां मिली हैं उन्हें सुधारा जा रहा है. वोट चोरी के आरोपों को भी चुनाव आयग नकार चुका है. लेकिन बावजूद इसके विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा है.

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