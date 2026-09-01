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'CJP का मतलब कांग्रेस जिताओ प्रोग्राम', CM देवेंद्र फडणवीस का निशाना
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे से कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने सीजेपी को कांग्रेस का मोहरा करार दिया है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सीजेपी का मतलब कांग्रेस जिताओ प्रोग्राम है. ये तो बस मोहरे हैं. इसके पीछे कई और लोग भी काम कर रहे हैं.
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के भारत जोड़ों अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान चलाया था लेकिन वो उसका अपना नहीं था. वहां 180 अलग-अलग एनजीओ थे. इन सभी संगठनों को एक साथ लाकर कांग्रेस ने BJP के खिलाफ नैरेटिव तैयार किया.
(अपडेट जारी है)
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