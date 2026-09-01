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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'CJP का मतलब कांग्रेस जिताओ प्रोग्राम', CM देवेंद्र फडणवीस का निशाना

'CJP का मतलब कांग्रेस जिताओ प्रोग्राम', CM देवेंद्र फडणवीस का निशाना

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे से कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने सीजेपी को कांग्रेस का मोहरा करार दिया है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 01 Sep 2026 06:04 PM (IST)
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सीजेपी का मतलब कांग्रेस जिताओ प्रोग्राम है. ये तो बस मोहरे हैं. इसके पीछे कई और लोग भी काम कर रहे हैं. 

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के भारत जोड़ों अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान चलाया था लेकिन वो उसका अपना नहीं था. वहां 180 अलग-अलग एनजीओ थे. इन सभी संगठनों को एक साथ लाकर कांग्रेस ने BJP के खिलाफ नैरेटिव तैयार किया. 

(अपडेट जारी है)

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 01 Sep 2026 06:04 PM (IST)
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