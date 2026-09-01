'ये हर उस इंसान की जीत है जो...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए. वहीं इस पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि ये हर उस इंसान की जीत है जो प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर उतरा था.

आज हुआ इंसाफ- दीपके

अभिजीत दीपके ने छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा,"मैं माननीय कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आज सही मायनों में न्याय हुआ है. यह उन सभी लोगों के लिए न्याय है जो जंतर-मंतर पर लड़ रहे थे और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने नीट पेपर लीक विवाद के दौरान आत्महत्या कर ली थी. आज उन परिवारों को भी न्याय मिला है जिन्होंने पेपर लीक की वजह से अपने बच्चों को खो दिया."

ये हर इंसान की जीत जो सड़कों पर उतरा- दीपके

दीपके ने आगे कहा, "यह उस हर व्यक्ति की जीत है जो विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर उतरा, न सिर्फ़ जंतर-मंतर पर बल्कि पूरे देश में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी आवाज कैसे उठाई, मायने यह रखता है कि आपने आवाज़ उठाई. यह आप सभी की जीत है."