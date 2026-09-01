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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ये हर उस इंसान की जीत है जो...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

'ये हर उस इंसान की जीत है जो...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

अभिजीत दीपके ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि यह उन सभी लोगों के लिए न्याय है जो जंतर-मंतर पर लड़ रहे थे और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने नीट पेपर लीक विवाद के दौरान आत्महत्या कर ली थी.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 01 Sep 2026 05:24 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए. वहीं इस पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि ये हर उस इंसान की जीत है जो प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर उतरा था.

आज हुआ इंसाफ- दीपके

अभिजीत दीपके ने छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा,"मैं माननीय कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आज सही मायनों में न्याय हुआ है. यह उन सभी लोगों के लिए न्याय है जो जंतर-मंतर पर लड़ रहे थे और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने नीट पेपर लीक विवाद के दौरान आत्महत्या कर ली थी. आज उन परिवारों को भी न्याय मिला है जिन्होंने पेपर लीक की वजह से अपने बच्चों को खो दिया." 

ये हर इंसान की जीत जो सड़कों पर उतरा- दीपके

दीपके ने आगे कहा, "यह उस हर व्यक्ति की जीत है जो विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर उतरा, न सिर्फ़ जंतर-मंतर पर बल्कि पूरे देश में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी आवाज कैसे उठाई, मायने यह रखता है कि आपने आवाज़ उठाई. यह आप सभी की जीत है."

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 05:24 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS Abhijeet Dipke
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