दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र एटीएस (ATS) के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए मुंबई के कुर्ला इलाके से 18 वर्षीय हमाज सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है. हमाज सिद्धीकी पर दिल्ली में बम धमाकों की साजिश रचने का गंभीर आरोप है. इस गिरफ्तारी के बाद हमाज के पिता जलालुद्दीन सिद्दीकी मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखा है.

जलालुद्दीन ने कहा कि उनका बेटा पिछले तीन साल से PUBG ऑनलाइन गेम का आदी हो गया था. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वह कुछ अनजान लोगों से फोन पर दो-दो घंटे तक बातें किया करता था, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा. जलालुद्दीन ने कहा कि उनका बेटा बिल्कुल निर्दोष है और उसकी कोई गलती नहीं है, उसे इस मामले में केवल फंसाया जा रहा है.

पढ़ाई में बेहद होशियार है हमाज- जलालुद्दीन

जलालुद्दीन ने कहा कि हमाज पढ़ाई में बहुत होशियार है और वह इस साल 12वीं की परीक्षा देने वाला था. उन्होंने भावुक होते हुए बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर अपने बेटे को पढ़ाया है. जलालुद्दीन ने कहा कि उनका परिवार बहुत ही गरीब है, उनकी पत्नी को कैंसर है और वे किराए के घर में रहकर जैसे-तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं.

हमाज के पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

जलालुद्दीन ने कहा कि उनके पास दिल्ली जाकर अपने बेटे से मिलने तक के पैसे नहीं हैं और अब वे इसके लिए पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस दिन यह कार्रवाई हुई, उस दिन वह अपने भांजे के अंतिम संस्कार में गए हुए थे.

घर की तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ नहीं मिला- जलालुद्दीन

जलालुद्दीन ने कहा कि घर की तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है. जलालुद्दीन ने कहा कि पुलिस ने केवल दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनमें से एक उनका खुद का है और दूसरा उनके बड़े बेटे का है. उन्होंने कहा कि हमाज़ अभी सिर्फ 18 साल का है.