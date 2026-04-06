हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में दो दिन बाद इन रास्तों पर बंद रहेगा ट्रैफिक, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली में दो दिन बाद इन रास्तों पर बंद रहेगा ट्रैफिक, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Capitals VS Gujarat Titans: ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे जेएलएन मार्ग, आसफ अली रोड और बहादुर शाह जफर मार्ग जैसे प्रमुख रास्तों से बचें

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 06 Apr 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 8 अप्रैल 2026 को होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मुकाबले को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच यह डे-नाइट मैच अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. हालांकि दोपहर 12 बजे से ही आसपास के इलाकों में भारी यातायात दबाव देखने को मिल सकता है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि बहादुर शाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर जरूरत के अनुसार डायवर्जन और प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं. दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक इन मार्गों पर ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था रहेगी. खास तौर पर भारी और वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही कुछ प्रमुख हिस्सों में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, जिसमें दरियागंज से दिल्ली गेट, आईटीओ से दिल्ली गेट और दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक तक का क्षेत्र शामिल है.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे जेएलएन मार्ग, आसफ अली रोड और बहादुर शाह जफर मार्ग जैसे प्रमुख रास्तों से बचें, क्योंकि मैच के दौरान इन इलाकों में अत्यधिक भीड़ और जाम की स्थिति बन सकती है. ये सभी मार्ग स्टेडियम के मुख्य एक्सेस कॉरिडोर हैं, जहां दर्शकों की आवाजाही सबसे अधिक रहेगी.

स्टेडियम में प्रवेश को लेकर भी अलग-अलग गेट के हिसाब से रूट तय किए गए हैं. दक्षिण दिशा के गेट नंबर 1 से 8 तक पहुंचने के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग का उपयोग करना होगा, जबकि पूर्व दिशा के गेट 10 से 15 के लिए जेएलएन मार्ग से एंट्री दी जाएगी. पश्चिम दिशा के गेट 16 से 18 के लिए भी बहादुर शाह जफर मार्ग से ही पहुंच बनाई जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य भीड़ को अलग-अलग दिशाओं में विभाजित कर ट्रैफिक दबाव को कम करना है.

पार्किंग को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं. स्टेडियम के आसपास बिना अनुमति के पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. आम दर्शकों के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर मुफ्त पार्किंग की सुविधा दी गई है, जहां से पार्क एंड राइड सिस्टम के जरिए बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. ये बसें मैच शुरू होने से दो घंटे पहले चलना शुरू करेंगी और मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक संचालित रहेंगी.

सिर्फ लेबल लगे वाहनों के लिए कुछ विशेष पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें जेपी पार्क, विक्रम नगर, जेजेबी/प्रयास कार्यालय के पास और गेट नंबर 7 और 8 के बीच का क्षेत्र शामिल है. इन वाहनों के लिए भी पार्किंग लेबल पर वाहन और चालक की पूरी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

पिक-अप और ड्रॉप पॉइंट तय किए

इसके अलावा, ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए भी अलग पिक-अप और ड्रॉप पॉइंट तय किए गए हैं. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास गेट नंबर 2, राजघाट चौक और रिंग रोड की सर्विस लेन को इसके लिए चिन्हित किया गया है, ताकि स्टेडियम के पास अनावश्यक भीड़ न बढ़े.

ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और रिंग रोड के कुछ हिस्सों पर किसी भी तरह की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तुरंत हटाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि सभी के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

Published at : 06 Apr 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Delhi Traffic Gujarat Titans DELHI NEWS Ipl 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में दो दिन बाद इन रास्तों पर बंद रहेगा ट्रैफिक, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली में दो दिन बाद इन रास्तों पर बंद रहेगा ट्रैफिक, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
दिल्ली NCR
दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
दिल्ली NCR
दिल्ली में सरकारी दवाओं की कालाबाजारी का पर्दाफाश, 70 लाख की खेप के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में सरकारी दवाओं की कालाबाजारी का पर्दाफाश, 70 लाख की खेप के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

धुरंधर: द रिवेंज, पंछी 2, रहमान डकैत, कॉमेडी और पंजाबी फिल्मों पर Prince Kanwaljit से खास बातचीत
Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
युद्ध के बीच ईरान को बड़ा झटका , यूएस-इजरायल हमले में मारे गए IRGC इंटेलिजेंस चीफ
युद्ध के बीच ईरान को बड़ा झटका , यूएस-इजरायल हमले में मारे गए IRGC इंटेलिजेंस चीफ
दिल्ली NCR
दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
विश्व
'भारत तोड़ सकता है अमेरिका का...', जंग के बीच मशहूर अर्थशास्त्री की भविष्यवाणी, बताया इंडिया कौन सा प्लान करे लागू
'भारत तोड़ सकता है अमेरिका का...', जंग के बीच मशहूर अर्थशास्त्री की भविष्यवाणी, बताया इंडिया कौन सा प्लान करे लागू
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
ओटीटी
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित बोलीं- मेरे पास सबूत है
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित का छलका दर्द
विश्व
Explained: जब मिस्र ने बंद किया था सुएज कैनाल... US-ब्रिटेन की बदौलत नेहरू ने चुना था यह रास्ता? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास?
जब मिस्र ने बंद किया था सुएज... नेहरू ने किसका दिया था साथ? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास
हेल्थ
Protein Rich Rice: क्या चावल खाने से डरते हैं? CSIR की नई खोज से बदलेगी आपकी थाली, आयरन-विटामिन की नहीं होगी कमी
क्या चावल खाने से डरते हैं? CSIR की नई खोज से बदलेगी आपकी थाली, आयरन-विटामिन की नहीं होगी कमी
नौकरी
UP Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को मिली रफ्तार, ई-अधियाचन पोर्टल मंजूर; 24 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द होगी भर्ती
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को मिली रफ्तार, ई-अधियाचन पोर्टल मंजूर; 24 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द होगी भर्ती
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget