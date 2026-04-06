दिल्ली में दो दिन बाद इन रास्तों पर बंद रहेगा ट्रैफिक, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 8 अप्रैल 2026 को होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मुकाबले को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच यह डे-नाइट मैच अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. हालांकि दोपहर 12 बजे से ही आसपास के इलाकों में भारी यातायात दबाव देखने को मिल सकता है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि बहादुर शाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर जरूरत के अनुसार डायवर्जन और प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं. दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक इन मार्गों पर ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था रहेगी. खास तौर पर भारी और वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही कुछ प्रमुख हिस्सों में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, जिसमें दरियागंज से दिल्ली गेट, आईटीओ से दिल्ली गेट और दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक तक का क्षेत्र शामिल है.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे जेएलएन मार्ग, आसफ अली रोड और बहादुर शाह जफर मार्ग जैसे प्रमुख रास्तों से बचें, क्योंकि मैच के दौरान इन इलाकों में अत्यधिक भीड़ और जाम की स्थिति बन सकती है. ये सभी मार्ग स्टेडियम के मुख्य एक्सेस कॉरिडोर हैं, जहां दर्शकों की आवाजाही सबसे अधिक रहेगी.

स्टेडियम में प्रवेश को लेकर भी अलग-अलग गेट के हिसाब से रूट तय किए गए हैं. दक्षिण दिशा के गेट नंबर 1 से 8 तक पहुंचने के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग का उपयोग करना होगा, जबकि पूर्व दिशा के गेट 10 से 15 के लिए जेएलएन मार्ग से एंट्री दी जाएगी. पश्चिम दिशा के गेट 16 से 18 के लिए भी बहादुर शाह जफर मार्ग से ही पहुंच बनाई जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य भीड़ को अलग-अलग दिशाओं में विभाजित कर ट्रैफिक दबाव को कम करना है.

पार्किंग को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं. स्टेडियम के आसपास बिना अनुमति के पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. आम दर्शकों के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर मुफ्त पार्किंग की सुविधा दी गई है, जहां से पार्क एंड राइड सिस्टम के जरिए बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. ये बसें मैच शुरू होने से दो घंटे पहले चलना शुरू करेंगी और मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक संचालित रहेंगी.

सिर्फ लेबल लगे वाहनों के लिए कुछ विशेष पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें जेपी पार्क, विक्रम नगर, जेजेबी/प्रयास कार्यालय के पास और गेट नंबर 7 और 8 के बीच का क्षेत्र शामिल है. इन वाहनों के लिए भी पार्किंग लेबल पर वाहन और चालक की पूरी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

पिक-अप और ड्रॉप पॉइंट तय किए

इसके अलावा, ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए भी अलग पिक-अप और ड्रॉप पॉइंट तय किए गए हैं. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास गेट नंबर 2, राजघाट चौक और रिंग रोड की सर्विस लेन को इसके लिए चिन्हित किया गया है, ताकि स्टेडियम के पास अनावश्यक भीड़ न बढ़े.

ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और रिंग रोड के कुछ हिस्सों पर किसी भी तरह की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तुरंत हटाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि सभी के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे.