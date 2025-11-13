दिल्ली ब्लास्ट पर महाराष्ट्र BJP की विधायक चित्रा वाघ बोलीं, 'बटेंगे तो कटेंगे नहीं, फटेंगे'

दिल्ली में 10 नवंबर को हुए विस्फोट पर महाराष्ट्र बीजेपी की विधायक चित्रा वाघ का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नहीं, अब देश को साफ चेतावनी मिल चुकी है कि बटेंगे तो फटेंगे. इसलिए ध्यान में रखिए कि 'एक है तो सेफ है'. चित्रा ने कहा कि दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास कार ब्लास्ट हुआ और सबसे पहले डीएनए सैंपल से डॉक्टर उमर उल नबी की पहचान हुई. इसके बाद फरीदाबाद में छापेमारी कर डॉक्टर मुज्जमिल और डॉक्टर आदिल को हिरासत में लिया गया. उन्होंने कहा कि पूछताछ में एक शिक्षित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया, जिसका मकसद कई जगह पर सीरियल अटैक करना था.

आतंकी वारदातों में शामिल औरंगजेब की औलादें- बीजेपी विधायक

इसके आगे उन्होंने कहा कि विदेश के हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे, ये सब हमने खबरों में देखा है. बीजेपी की विधायक ने कहा, "पर क्या आपको एक बात इसमें दिख रही है? सारी आतंकी वारदातों में शामिल लोग भारतीय नागरिकता रखने वाले औरंगजेब की औलादें थीं. इसलिए हम भारतीयों को एक होना होगा."

बीजेपी की विधायक ने ये भी कहा, "सत्ता के लिए उलामा बोर्ड की समाज विघातक मांगें मानकर दस्तखत करने वाले, नए वक्फ बोर्ड का विरोध करने वाले, एक तरफ वोट चोरी का नाटक और दूसरी तरफ SIR का विरोध करने वाले, जिन्हें मस्जिदों के लाउडस्पीकर चलते हैं लेकिन हनुमान चालीसा नहीं चाहिए. जो लिबरल का मीठा लेबल लगाते हैं, भाषा-प्रांतवाद करते हिंदुओं में फूट डालते हैं, वोटों के लिए एक खास समाज को गले लगाते हैं, जहां भाषा-प्रांत की कोई शर्त नहीं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए क्योंकि अब बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बटेंगे तो फटेंगे होगा."

दिल्ली धमाके में 13 लोगों की मौत

बता दें कि दिल्ली धमाके की जांच NIA कर रही है. इस आतंकी हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है. 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास चलती हुई रेड लाइट पर एक i-20 कार में तेज धमाका हुआ था. इस कार को डॉक्टर उमर चला रहा था. ब्लास्ट में उसकी मौत हो गई.