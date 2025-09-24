'चुनाव के समय आपको शाहरुख खान दिखाई देता है', कांग्रेस MLC ने नेशनल अवार्ड पर सरकार को घेरा

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को मंगलवार (23 सितंबर) को नेशनल अवार्ड दिया गया. ये उनके फिल्म करियर का पहला नेशनल अवार्ड था. इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस के MLC भाई जगताप की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बचे हुए हथकंडे इस्तेमाल किया जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सरकार को शाहरुख खान की याद आ रही है.

कांग्रेस नेता ने कहा, "एक तरफ मुसलमानों को लेकर बयानबाजी हो रही है, जातीय दंगों को सपोर्ट किया जा रहा है, जिस ढंग की स्थिति हमारे देश में है चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या चाहे जहां भी हो, जब चुनाव आता है तो आपको शाहरुख खान दिखाई दे देता है."

मुस्लिम हैं इसलिए सम्मानित कर रहे हैं क्या- भाई जगताप

भाई जगताप ने आगे कहा, "एक बात तो है, नेशनल अवार्ड बहुत बड़ा सम्मान होता है. लेकिन शाहरुख खान उस ऊंचाई को बहुत पहले छू चुके हैं. विश्व में शाहरुख खान को माना जाता है. आपके मानने, न मानने से कुछ नहीं होता. कांग्रेस के समय इस तरह से बहुत सारे कलाकारों को सम्मानित किया गया है. आप शाहरुख खान को कलाकार के तौर पर सम्मानित कर रहे हैं या मुस्लिम हैं इसलिए सम्मानित कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आता है." बता दें कि 2023 में आई फिल्म जवान के लिए शाहरुख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया.

कांग्रेस ने शाहरुख खान को नजरअंदाज किया- पूर्व बीजेपी विधायक

वहीं पूर्व बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने शाहरुख खान को कोई पुरस्कार नहीं दिया लेकिन उनकी पार्टी अभिनेता का मूल्यांकन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर करती है. उन्होंने कहा कि कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस ने शाहरुख खान को नजरअंदाज किया.

राज पुरोहित ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी अभिनेता को धर्म के आधार पर नहीं आंका बल्कि उनकी प्रतिभा और अभिनय क्षमता को मान्यता दी.उन्होंने कहा कि शाहरुख का पुरस्कार जीतना इस आरोप को खारिज करता है कि बीजेपी जाति या धार्मिक आधार पर भेदभाव करती है.राज पुरोहित ने कहा कि बीजेपी हमेशा एकता, योग्यता और क्षमता में विश्वास रखती है.