पाकिस्तान का जिक्र कर शरद पवार का बड़ा बयान, 'कश्मीरी मुसलमानों ने कभी भी भारत में...'

एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कश्मीरी मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुसलमानों ने पड़ोसी देश की तरफ से भारत में अशांति पैदा करने की कोशिशों का कभी भी समर्थन नहीं किया. पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान बुधवार (24 सितंबर) को उन्होंने ये बात कही. उनका ये बयान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर था. इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था.

कश्मीर भारत का हिस्सा है- शरद पवार

पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष पवार ने कहा कि कश्मीर के बाहर के लोग अक्सर कश्मीरी लोगों को लेकर डरे रहते हैं. लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है. कश्मीर भारत का हिस्सा है. कश्मीर ने भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है.

शरद पवार ने कहा कि पहलगाम में हमला हुआ. लोगों में डर था और पड़ोसी देश ने अशांति फैलाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों ने कभी उनका साथ नहीं दिया. सीएम ने तुरंत बैठक बुलाई और एक प्रस्ताव पेश किया कि हम भारत के साथ हैं और इस हमले का समर्थन नहीं करेंगे.

कश्मीर के लोग कभी पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंंगे- शरद पवार

इसके आगे उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश कुछ भी करने की कोशिश कर ले, कश्मीर के लोग उनके साथ कभी नहीं जाएंगे. इसलिए हमें हमेशा कश्मीरियों और कश्मीरी मुसलमानों की तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए.

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतारा था. इस घटना ने देश को हिला दिया. मारे गए लोगों में महाराष्ट्र के पर्यटक भी शामिल थे. इस कायराना हमले के विरोध में पूरा देश एकजुट हुआ और पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने के लिए निशाना साधा. भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान स्थिति कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर पहलगाम हमले का बदला लिया.