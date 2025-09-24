हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपाकिस्तान का जिक्र कर शरद पवार का बड़ा बयान, 'कश्मीरी मुसलमानों ने कभी भी भारत में...'

पाकिस्तान का जिक्र कर शरद पवार का बड़ा बयान, 'कश्मीरी मुसलमानों ने कभी भी भारत में...'

Sharad Pawar News: शरद पवार ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है. उन्होंने साथ ही कहा कि भारत के लिए कश्मीर ने बहुत योगदान दिया है.

By : पीटीआई- भाषा, एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कश्मीरी मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुसलमानों ने पड़ोसी देश की तरफ से भारत में अशांति पैदा करने की कोशिशों का कभी भी समर्थन नहीं किया. पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान बुधवार (24 सितंबर) को उन्होंने ये बात कही. उनका ये बयान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर था. इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था.

कश्मीर भारत का हिस्सा है- शरद पवार

पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष पवार ने कहा कि कश्मीर के बाहर के लोग अक्सर कश्मीरी लोगों को लेकर डरे रहते हैं. लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है. कश्मीर भारत का हिस्सा है. कश्मीर ने भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है. 

शरद पवार ने कहा कि पहलगाम में हमला हुआ. लोगों में डर था और पड़ोसी देश ने अशांति फैलाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों ने कभी उनका साथ नहीं दिया. सीएम ने तुरंत बैठक बुलाई और एक प्रस्ताव पेश किया कि हम भारत के साथ हैं और इस हमले का समर्थन नहीं करेंगे. 

कश्मीर के लोग कभी पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंंगे- शरद पवार

इसके आगे उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश कुछ भी करने की कोशिश कर ले, कश्मीर के लोग उनके साथ कभी नहीं जाएंगे. इसलिए हमें हमेशा कश्मीरियों और कश्मीरी मुसलमानों की तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए. 

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतारा था. इस घटना ने देश को हिला दिया. मारे गए लोगों में महाराष्ट्र के पर्यटक भी शामिल थे. इस कायराना हमले के विरोध में पूरा देश एकजुट हुआ और पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने के लिए निशाना साधा. भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान स्थिति कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर पहलगाम हमले का बदला लिया.

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 06:23 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Iphone 17 Update: Apple ने ये क्या कर दिया? iOS 26 अपडेट के बाद अब ये काम... |ABP LIVE
Reservation Promise: राहुल गांधी का Bihar में बड़ा ऐलान, EBC, SC, ST, OBC को 10 गारंटी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
अकड़ तो देखो! शाहीन अफरीदी ने कर दिया कप्तान सूर्यकुमार को चैलेंज, राइवलरी स्टेटमेंट पर बोले- फाइनल में देख लेंगे...
अकड़ तो देखो! शाहीन अफरीदी ने कर दिया कप्तान सूर्यकुमार को चैलेंज, बोले- फाइनल में देख लेंगे...
ट्रेंडिंग
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
हेल्थ
Intermittent Fasting: दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
नौकरी
Railway Jobs: रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget