शिवसेना सांसद संजय दिना पाटील ने पत्रकारों को दी धमकी, CM फडणवीस ने शिंदे से जताई नाराजगी

उद्धव ठाकरे गुट से एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए लोकसभा सांसद संजय दिना पाटील ने पत्रकारों को धमकी देते हुए उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि अगर आप दोबारा यहां आएंगे तो मैं आपको मारकर भगा दूंगा. इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिए. मैं यह बात आपको पुलिस के सामने कह रहा हूं, जो करना है कर लीजिए. पाटील के विवादित बयान पर अब शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपनी पार्टी के नेता का पक्ष रखा और कहा कि उनका इरादा पत्रकारों को ठेस पहुंचाने का नहीं था.

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा, “मैं इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी लूंगा और फिर आपसे विस्तार से बात करूंगा. हालांकि, मेरी सांसद संजय दिना पाटिल से चर्चा हुई है. उन्होंने मुझसे कहा कि पत्रकारों के बारे में गलत टिप्पणी करने की उनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी. मेरे और पत्रकारों के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं. पत्रकारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था.''

'पत्रकारों के प्रति पाटिल के मन में कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं'

इस संदर्भ में आगे बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, ''जो लोग रोज उनके खिलाफ बोलते हैं, रोज अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ‘तोड़ दो, मार दो, घर में घुसो’ जैसी बातें करते हैं और बेहद निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करते हैं, यह मीडिया का भी अपमान है. वे लंबे समय से क्या-क्या बोलते रहे हैं, यह हमने देखा है. इसी बात का गुस्सा संजय पाटिल के मन में है. उन पत्रकारों के प्रति संजय दिना पाटिल के मन में कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है.''

सामने आकर खेद जताना चाहिए- एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा, ''पत्रकारों के बारे में इस तरह की टिप्पणी किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए. मैंने उन्हें कहा है कि अगर उनसे पत्रकारों के बारे में कोई अपमानजनक शब्द निकल गए हों, तो उन्हें सामने आकर खेद व्यक्त करना चाहिए.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जताई नाराजगी

उधर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ हुई बैठक में तीखी नाराजगी जताई. सीएम फडणवीस ने अब तक शिवसेना के नेताओं और मंत्रियों द्वारा दिए गए बयानों का पूरा ब्यौरा शिंदे के सामने रखा. साथ ही उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि महायुति में इस तरह की बातें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों- देवेंद्र फडणवीस

उन्होंने यह भी कहा, ''संजय दिना पाटिल अब महायुति के सांसद हैं और भविष्य में किसी भी सांसद, विधायक या मंत्री का इस प्रकार का बयान महायुति सहन नहीं करेगी.'' मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए पार्टी नेतृत्व को विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

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