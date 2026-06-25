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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'तुमसे नहीं हो पाएगा, अब केतन को मैं मारूंगा', 3 बार कोशिश में फेल हुई सिया से बोला था चेतन

'तुमसे नहीं हो पाएगा, अब केतन को मैं मारूंगा', 3 बार कोशिश में फेल हुई सिया से बोला था चेतन

Ketan Agrawal Death Case: लोहगढ़ फोर्ट पर केतन अग्रवाल की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सिया ने केतन को तीन बार रास्ते से हटाने की कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 25 Jun 2026 10:16 PM (IST)
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लोहगढ़ फोर्ट (Lohagad Fort) पर हुई केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान एक बेहद खौफनाक और चौंकाने वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी 'फूलप्रूफ' मर्डर मिस्ट्री थी. मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने के लिए एक-दो नहीं, बल्कि कई बार हत्या की असफल कोशिशें की थीं. केतन को ट्रेकिंग का शौक था और आरोपियों ने इसी शौक को उसकी मौत का जाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया.

हत्या की तीन नाकाम कोशिशें और साजिश का सिलसिला

जांच में सामने आया है कि केतन की हत्या की साजिश हफ्तों पहले रची गई थी.

  • पहली कोशिश (31 मई): सिया और केतन लोहगढ़ फोर्ट गए थे. योजना थी कि सुनसान जगह पर केतन को धक्का देकर इसे एक 'हादसा' बता दिया जाए, लेकिन सिया ऐसा नहीं कर सकी.
  • दूसरी कोशिश (4 जून): 1 जून को बैठकर एक नया 'फूलप्रूफ' प्लान बना, लेकिन 4 जून को भी यह योजना अमल में नहीं लाई जा सकी.
  • तीसरी कोशिश (14 जून): सिया और केतन एक बार फिर लोहगढ़ फोर्ट गए. सिया को धक्का देना था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई और यह प्रयास भी विफल हो गया.

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बाली ट्रिप और पासपोर्ट का फ्लश होना

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 6 जून को सिया और केतन की बाली यात्रा प्रस्तावित थी. लेकिन चेतन इस यात्रा के सख्त खिलाफ था और वह सिया पर दबाव बना रहा था. जांच में पता चला है कि मुंबई एयरपोर्ट जाते समय सिया ने एक होटल में मोबाइल भूलने का बहाना बनाया और वॉशरूम जाकर कथित तौर पर केतन का पासपोर्ट फाड़कर फ्लश कर दिया. पासपोर्ट न होने के कारण ट्रिप रद्द हो गई, जिसके बाद केतन को शक हुआ और दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे.

'तुमसे नहीं हो पाएगा, अब केतन को मैं मारूंगा'

लगातार तीन बार सिया के असफल होने पर चेतन का धैर्य जवाब दे गया. 14 जून की नाकामी के बाद चेतन ने कथित तौर पर सिया से कहा, "अब नया प्लान 18 तारीख का है. केतन को मैं मारूंगा, तुमसे नहीं हो पाएगा."

18 जून: वह दिन जब साजिश अंजाम तक पहुंची

पुलिस जांच के अनुसार, 18 जून को चेतन पहली बार खुद लोहगढ़ फोर्ट पहुंचा. इसी दिन इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया. हत्या के बाद पुलिस की ट्रेसिंग (Tracking) से बचने के लिए चेतन ने जानबूझकर अपने कर्मचारी नीरज कुमार के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था. 18 जून को दिनभर सिया और चेतन चैट्स के जरिए संपर्क में थे, जो अब पुलिस के लिए अहम सबूत बन चुके हैं.

18 जून का दिन ही क्यों चुना गया?

सूत्रों के अनुसार, 19 जून को सिया का जन्मदिन था और केतन उसे महाबलेश्वर ले जाना चाहता था. चेतन किसी भी हाल में यह यात्रा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए 18 जून को ही हत्या की अंतिम तारीख मुकर्रर की गई.

कोई पछतावा नहीं, एक-दूसरे पर मढ़ रहे दोष

पूछताछ में सिया ने कुबूल किया कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, यही इस पूरे विवाद की जड़ बना. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने साफ कहा है कि उन्हें केतन की मौत पर कोई पछतावा नहीं है. हालांकि, अब अंतिम धक्का (Final Push) देने के सवाल पर दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. चेतन का कहना है कि धक्का सिया ने दिया, जबकि सिया का दावा है कि धक्का चेतन ने दिया था. पुलिस फिलहाल डिजिटल साक्ष्यों और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच की कड़ियां जोड़ रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 25 Jun 2026 10:10 PM (IST)
Tags :
Lohagad Fort Ketan Agarwal Murder Case
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