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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रKetan Murder Case: 'अगर मेरी बेटी ने केतन को मारा है तो उसी किले से फेंक दो', सिया गोयल के पिता का बड़ा बयान

Ketan Murder Case: 'अगर मेरी बेटी ने केतन को मारा है तो उसी किले से फेंक दो', सिया गोयल के पिता का बड़ा बयान

Ketan Agarwal Murder Case: केतन हत्याकांड की आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल का कहना है कि केतन को मारने वाला जो भी है, भले ही उनकी बेटी क्यों न हो, उसे भी वैसे ही मार दिया जाए.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jun 2026 06:40 AM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे में कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत ने सभी को झकझोर दिया है. इस हत्या की मुख्य आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चौधरी पुलिस गिरफ्त में हैं. इस बीच सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, "ये बेहद दुखद घटना हुई है. हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है. उन्होंने अपना लड़का खोया है लेकिन उनसे ज्यादा प्यार मुझे केतन से था. इतना लगाव हो गया था जैसे मैं खुद उसे अपना बेटा समझने लगा था. इतना अच्छा लड़का आज हमने खो दिया उसके लिए हमें बेहद दुख है."

उन्होंने आगे कहा, "घटना को लेकर पीड़ा यही है कि जिसने भी ये किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिले और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है वैसे ही इस हत्या में जो भी आरोपी पाया जाए वो भले मेरी खुद की बेटी क्यों न हो उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए."

'इससे दुखद घटना कोई और नहीं हो सकती'

प्रवीण ने आगे कहा, "एक पिता के तौर पर कहूंगा कि पहाड़ अग्रवाल परिवार पर टूटा है इससे दुखद घटना कोई और नहीं हो सकती." उन्होंने आगे कहा, "दोनों की शादी को लेकर हमें बहुत उम्मीदें थीं. जबसे रिश्ता हुआ था सिया हमेशा खुश रहती थी. कहती थी कि केतन इतना अच्छा है. मुझे इतने अच्छे सास-ससुर और ननद मिली. मैं बहुत खुश हूं." केतन के पिता के बातें छिपाने वाले आरोपों पर कहा कि अगर उन्हें पता तो हमें बता देते शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता.

सिया के चेतन से प्रेम संबंधों पर क्या बोले पिता?

सिया के पिता प्रवीण गोयल ने चेतन के साथ उसके संबंधों को लेकर कहा कि हमें इसकी कुछ जानकारी नहीं थी. सिया एक 19 साल की सिंपल लड़की है. 19 साल की लड़की क्या ऐसा कर सकती है. मुझे कुछ नहीं पता कि चेतन कहां से आया और न तो मैंने कभी उसका चेहरा देखा और न कभी उससे बात हुई. हमने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था.

केतन के परिवार को लेकर कहा, "वे अच्छे और संस्कारी लोग हैं. हमारा मिलना-जुलना सालों से है. उन जैसी रिश्तेदारी हमें नहीं मिल सकती. हमने तो आज एक बेटा और अच्छी रिश्तेदारी खोई है." उन्होंने आगे कहा कि अगर सिया ने केतन को अपने अफेयर के बारे में बताया था तो उन्हें अपने परिवार को बताना चाहिए था और उनके जरिए हमें भी बताना चाहिए था.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
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