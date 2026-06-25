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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हम किसी का घर बम से उड़ने नहीं देंगे', संजय राउत के पत्र पर बोले CM फडणवीस

'हम किसी का घर बम से उड़ने नहीं देंगे', संजय राउत के पत्र पर बोले CM फडणवीस

Nagpur News In Hindi: CM फडणवीस ने संजय राउत के पत्र पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है.

Written By : IANS एजेंसी |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 25 Jun 2026 11:06 PM (IST)
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नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत द्वारा मुंबई पुलिस आयुक्त को लिखे गए पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. फडणवीस ने कहा कि राज्य में किसी को भी बम से घर उड़ाने या धमकियों के जरिए भय का माहौल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, “हम किसी का घर बम से उड़ने नहीं देंगे. किसी को भी ऐसी खोखली धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है. यदि कोई धमकी दे रहा है तो पुलिस पूरी तरह सक्षम है और उसे करारा जवाब देगी.” उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है और मामले में उचित एवं सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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राउत ने पाटिल पर लगाए गंभीर आरोप

दरअसल, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती को पत्र लिखकर शिंदे गुट में शामिल हुए सांसद संजय दीना पाटिल के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है. राउत ने आरोप लगाया कि संजय पाटिल ने मुंबई उत्तर-पूर्व लोकसभा क्षेत्र में उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को कथित तौर पर धमकी दी है. राउत के अनुसार पाटिल ने कहा, “मुझसे पंगा मत लेना, जीवन बीमा करवा लो, मैं तुम्हें सीधे कब्रिस्तान या अस्पताल पहुंचा दूंगा. मैंने पहले भी पांच लोगों की हत्या की है. प्रदर्शन किया तो बम फेंक दूंगा या घर में घुसकर मार डालूंगा.”

एटीएस छापे और यूएपीए कार्रवाई की मांग

राउत ने अपने पत्र में मांग की कि पाटिल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए क्योंकि उन्होंने खुद पांच हत्याओं की बात स्वीकार की है. साथ ही उनके घर पर एटीएस की मदद से छापा मारने और यूएपीए के तहत गिरफ्तारी की मांग की गई है. राउत ने कहा कि किसी सांसद द्वारा बम की धमकी देना बेहद गंभीर है. यदि उनके घर में बम बनाए जा रहे हैं तो तत्काल जांच होनी चाहिए.

मुंबई उत्तर-पूर्व में बढ़ा तनाव

इस विवाद के बाद मुंबई उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ठाकरे और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन किसी को भी हिंसा या धमकी का सहारा नहीं लेने दिया जाएगा. 

राजनीतिक बयानबाजी तेज

शिवसेना के दोनों गुटों के बीच सांसदों के बगावत के बाद से ही आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. संजय राउत का यह पत्र इसी सियासी जंग का नया अध्याय माना जा रहा है. विपक्षी दलों का कहना है कि शिंदे गुट के नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सत्ताधारी पक्ष इसे विपक्ष की हताशा बता रहा है. मुंबई पुलिस अब संजय पाटिल के कथित बयानों की जांच कर रही है.

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Published at : 25 Jun 2026 11:05 PM (IST)
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