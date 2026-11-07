सूखा प्रभावित किसानों की दीपावली नहीं होगी फीकी, CM फडणवीस साथ मनाएंगे त्योहार

महाराष्ट्र में सूखा झेल रहे किसानों की दिवाली फीकी नहीं जायेगी क्योंकि उनके साथ खुद राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री त्योहार मनाएंगे. महाराष्ट्र में कई मंत्रियों को किसानों के साथ त्योहार मनाने के लिए कहा गया है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के सभी मंत्रियों से अपील की है कि वो समय कम से कम एक गांव जायें और सूखा प्रभावित किसानों के साथ दीवाली मनाएं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज किसानों के साथ दिवाली मनाने के लिए नागपुर जिले के नरखेड़ तालुका के लोहारी सवांगा जायेंगे.

किसानों के साथ दिवाली क्यों?

लोहारी सवांगा में सीएम फडणवीस किसानों से बातचीत करेंगे और खेती की समस्याओं, सिंचाई, फसल बीमा और दूसरे स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे. वो रात भी गांव में ही बितायेंगे. वो सूखे की वजह से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे किसानों का हौसला बढ़ाएंगे. साथ ही उन्हें हिम्मत देने और यह एहसास दिलाने के मकसद से सीएम दिवाली पर किसानों के साथ रहेंगे कि सरकार उनके सुख-दुख में उनके साथ है. फडणवीस का कहना है कि किसानों तक मदद पहुंचाने के लिए न केवल सरकार, बल्कि पूरे समाज के सहयोग की जरूरत है.

सूखा प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे जनप्रतिनिधी

राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वो सूखा प्रभावित गांवों का दौरा करें और किसानों के साथ त्योहार मनाएं ताकि उनका त्योहार फीका न जाए. यही नहीं राज्य सरकार ने तो दिवाली से पहले ही किसानों को राहत देने के लिए पांच हजार की अग्रिम आर्थिक सहायता भी देने की घोषणा की है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना (शिंदे गुट) ने भी अपने नेताओं, मंत्रियों और विधायको से अपील की है कि वो किसानों के साथ दीवाली मनाएं.

सूखा से प्रभावित लाखों किसान

दरअसल, वर्तमान में प्रदेश के किसान गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है, जिससे वो आर्थिक दबाव और संकट में हैं. कम बारिश के कारण राज्य के कुल 358 तालुकों में से 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 85.19% है. सूखे से प्रदेश के 8 लाख से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनकी पानी की कमी के कारण फसले सूख गईं. ऐसे में राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए पूरे प्रयास कर रही है.



