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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसोनिया गांधी के बयान पर रामदास आठवले की सहमति, आपातकाल पर क्या बोले?

सोनिया गांधी के बयान पर रामदास आठवले की सहमति, आपातकाल पर क्या बोले?

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आपातकाल को लेकर सोनिया गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला गलत था और इससे लोकतंत्र कमजोर हुआ था.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 08 Nov 2026 01:47 PM (IST)
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से आपातकाल को गलती बताए जाने के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने स्वीकार किया है कि इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला सही नहीं था. आठवले ने कहा कि उस दौरान लोकतंत्र को कमजोर किया गया था और कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, "सोनिया गांधी ने अब कहा है कि आपातकाल का फैसला संविधान के खिलाफ था और उस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. यह अलग बात है. सोनिया गांधी ने कहा है कि इंदिरा गांधी को बाद में एहसास हुआ था कि आपातकाल लगाने का उनका फैसला गलत था."

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उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी जी ने खुद कभी ऐसा कोई बयान दिया था. लेकिन उस दौरान लोकतंत्र को कमजोर किया गया था. अगर सोनिया गांधी जी ने आज यह बात कही है, तो यह अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि इंदिरा गांधी जी का आपातकाल लगाने का फैसला सही नहीं था."

आपातकाल के फैसले पर परिवार में भी नहीं थी सहमति

सोनिया गांधी के मुताबिक, "आपातकाल लगाने के फैसले को लेकर परिवार के लोग भी एकमत नहीं थे. उन्होंने बताया कि राजीव गांधी इस फैसले के खिलाफ थे. राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी से अगला चुनाव आने तक इंतजार करने को कहा था. वहीं, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी आपातकाल लगाने के फैसले के पक्ष में थे. सोनिया गांधी के मुताबिक, परिवार के साथ एक रात के खाने के दौरान संजय गांधी ने कहा था कि विपक्ष उनकी मां को बर्बाद कर देगा."

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भारत में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था. यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा. इस दौरान नागरिकों के कई अधिकारों पर पाबंदियां लगाई गई थीं. विपक्ष के कई नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था. प्रेस पर भी सेंसरशिप लागू की गई थी.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Nov 2026 01:47 PM (IST)
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