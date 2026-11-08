सोनिया गांधी के बयान पर रामदास आठवले की सहमति, आपातकाल पर क्या बोले?

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से आपातकाल को गलती बताए जाने के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने स्वीकार किया है कि इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला सही नहीं था. आठवले ने कहा कि उस दौरान लोकतंत्र को कमजोर किया गया था और कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, "सोनिया गांधी ने अब कहा है कि आपातकाल का फैसला संविधान के खिलाफ था और उस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. यह अलग बात है. सोनिया गांधी ने कहा है कि इंदिरा गांधी को बाद में एहसास हुआ था कि आपातकाल लगाने का उनका फैसला गलत था."

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उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी जी ने खुद कभी ऐसा कोई बयान दिया था. लेकिन उस दौरान लोकतंत्र को कमजोर किया गया था. अगर सोनिया गांधी जी ने आज यह बात कही है, तो यह अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि इंदिरा गांधी जी का आपातकाल लगाने का फैसला सही नहीं था."

Mumbai, Maharashtra: On Congress leader Sonia Gandhi's remark that the Emergency was a mistake, Union Minister Ramdas Athawale says, "Sonia Gandhi has now stated that the Emergency was a decision against the Constitution and that many people were arrested and sent to jail during that period. That is a separate matter. Sonia Gandhi has said that Indira Gandhi later realised that her decision to impose the Emergency was wrong. However, I don't think Indira Gandhi ji herself ever made any such statement. But democracy was undermined during that period. If Sonia Gandhi ji has said this today, then it is good that she has acknowledged that Indira Gandhi ji's decision to impose the Emergency was not right." — IANS (@ians_india) November 8, 2026

आपातकाल के फैसले पर परिवार में भी नहीं थी सहमति

सोनिया गांधी के मुताबिक, "आपातकाल लगाने के फैसले को लेकर परिवार के लोग भी एकमत नहीं थे. उन्होंने बताया कि राजीव गांधी इस फैसले के खिलाफ थे. राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी से अगला चुनाव आने तक इंतजार करने को कहा था. वहीं, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी आपातकाल लगाने के फैसले के पक्ष में थे. सोनिया गांधी के मुताबिक, परिवार के साथ एक रात के खाने के दौरान संजय गांधी ने कहा था कि विपक्ष उनकी मां को बर्बाद कर देगा."

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भारत में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था. यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा. इस दौरान नागरिकों के कई अधिकारों पर पाबंदियां लगाई गई थीं. विपक्ष के कई नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था. प्रेस पर भी सेंसरशिप लागू की गई थी.