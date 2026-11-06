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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNCP विलय की चर्चाओं के बीच शरद पवार से मिलने पहुंचे प्रफुल्ल पटेल, सियासी गलियारों में हलचल

NCP विलय की चर्चाओं के बीच शरद पवार से मिलने पहुंचे प्रफुल्ल पटेल, सियासी गलियारों में हलचल

अस्पताल में भर्ती शरद पवार से प्रफुल्ल पटेल ने मुलाकात की, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं. एक वीडियो में पवार पटेल से '10 तारीख के बाद चर्चा' की बात कहते दिखे.

Written By : वैभव परब |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 06 Nov 2026 09:33 AM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस बीच, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कल शरद पवार से मुलाकात की और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली.

इस मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाओं को और हवा मिल गई है. बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई. इस बीच, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में शरद पवार प्रफुल्ल पटेल से कहते नजर आ रहे हैं कि ‘10 तारीख के बाद हम एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे.’

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अमित शाह के साथ बैठक पर शरद पवार ने ली जानकारी

ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि 10 तारीख के बाद दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा होगी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चल रही मौजूदा राजनीतिक हलचल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शरद पवार की तबीयत पूछते समय सुप्रिया सुले को लेकर दिए गए बयान के कारण इस वीडियो को खास महत्व मिल रहा है. 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मुलाकात के दौरान शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बारे में भी पूछताछ की. ऐसे में इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों की भविष्य की राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

सुप्रिया और हम देश संभाल लेंगे, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए – नरेंद्र मोदी

शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें फोन कर स्वास्थ्य की जानकारी ली थी. इस दौरान नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था, ‘सुप्रिया और हम देश संभाल लेंगे, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए.’ इसके जवाब में शरद पवार ने कहा था कि आप सभी के रहते मुझे देश की चिंता करने की जरूरत नहीं है. शरद पवार के करीबी विठ्ठल मणियार ने यह जानकारी दी थी.

शरद पवार से मुलाकात के बाद क्या बोले प्रफुल्ल पटेल?

प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि वह शरद पवार की तबीयत का हालचाल जानने के लिए अस्पताल आए थे. उन्होंने कहा कि शरद पवार की तबीयत काफी अच्छी है. उन्हें थकान महसूस हो रही थी, इसलिए पहले रुबी अस्पताल गए थे. पूरी जांच कराने के लिए वह ब्रीच कैंडी अस्पताल आए हैं. प्रफुल्ल पटेल ने कहा, ‘साहब हंस रहे थे और राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पूछ रहे थे. फिलहाल उनकी तबीयत बहुत अच्छी है. हमारी राजनीतिक भूमिकाएं भले ही अलग हों, लेकिन व्यक्तिगत प्रेम और पारिवारिक रिश्ते आज भी कायम हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक रूप से हमारे बीच दूरियां जरूर आई थीं, लेकिन मैं पवार साहब से मिलता रहता हूं. हमारे पारिवारिक संबंध हैं.’उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल में अन्य मुद्दों पर चर्चा करना उचित नहीं है. शरद पवार ने केवल राजनीति में क्या चल रहा है, इसके बारे में सामान्य जानकारी ली. उन्होंने देश और महाराष्ट्र के हालात के साथ-साथ अमेरिका में क्या चल रहा है, इस बारे में भी पूछा.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 06 Nov 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Praful Patel NCP Sharad Pawar MAHARASHTRA NEWS AMIT SHAH
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