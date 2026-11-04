महाराष्ट्र में छात्रों का भत्ता बढ़ा, ट्रैफिक चालान पर 20% छूट, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुधवार (04 नवंबर) को महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इसमें कई बड़े फैसले लिए गए. वेटरनरी की पढ़ाई कर रहे अंतिम वर्ष के स्टूडेंट के इंटर्नशिप भत्ते में इजाफा किया गया है. हॉस्टल रहने वाले ओबीसी, घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलने वाले निर्वाह भत्ते में दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी की गई है.

इसके साथ ही चालान अभय योजना के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद लंबित जुर्माने की एकमुश्त राशि जमा करने पर 20 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पालघर जिले में तीन ग्राम न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है.

महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले

• पशु चिकित्सा (वेटरनरी) पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट के इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत वेटरनरी की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों के वेटरनरी अस्पतालों में सेवाएं देने के लिए स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन मिलेगा. इससे किसानों और पशुपालकों को पशुधन की देखभाल में मदद मिलेगी.

• ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर लगाए गए जुर्माने के भुगतान के लिए महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस चालान अभय योजना-2026 लागू की जाएगी. चालान पर लंबित जुर्माने की राशि में एकमुश्त आधार पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. वाहन मालिक बकाया जुर्माना भरकर अपनी गाड़ी को दंडमुक्त करवा सकेंगे.

• छात्रावासों में रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भी बड़ी राहत दी गई है. छात्र-छात्राओं को मिलने वाले निर्वाह भत्ते में दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी की गई है. संभागीय स्तर के छात्रावासों में रहने वाले स्टूडेंट्स को हर हमीने 1,500 रुपये, जबकि जिला स्तर के छात्रावासों में रहने वाले स्टूडेंट्स को 1,300 रुपये मिलेंगे. अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग की छात्रावास योजना के तहत निर्वाह भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी गई है.

• पालघर जिले में तीन ग्राम न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है. तलासरी, मोखाडा और विक्रमगढ़ में ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे. इन अदालतों के लिए प्रत्येक में पांच, इस प्रकार कुल 15 सहायक पदों को मंजूरी दी गई है. इसके लिए जरूरी खर्च के प्रावधान को भी मंजूरी दी गई है.

• नांदेड़ जिले के मुखेड में वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी. पहले मंजूर किए गए अतिरिक्त न्यायालय के स्थान पर दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर का नियमित न्यायालय स्थापित किया जाएगा. इस कोर्ट के लिए जरूरी पदों और उनके खर्च के प्रावधान को मंजूरी दी गई है.

• नागपुर जिले की नगर पंचायत बिडगांव-तरोड़ी (खुर्द), पांढुर्णा (तहसील कामठी) को 1 हेक्टेयर 86 आर जमीन देने को मंजूरी दी गई है. नगर पंचायत की प्रशासनिक इमारत के निर्माण के लिए जमीन देने का फैसला लिया गया है.

• गोंदिया शहर में नीलामी अथवा किराये के आधार पर मकानों के लिए आवंटित जमीनों को मुफ्त में वर्ग-1 में परिवर्तित करने को मंजूरी. इस फैसले से कई लोगों को राहत मिलेगी.

• मुंबई के सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास द्वारा खरीदी गई राम मेंशन इमारत की खरीद पर स्टाम्प शुल्क माफ करने को मंजूरी. मंदिर परिसर के विकास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला. (राजस्व, पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क विभाग)

• हैदराबाद (सिंध) नेशनल कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी, मुंबई के समूह विश्वविद्यालय में कुलाधिकारी पद के कार्यकाल और आयु सीमा की शर्त हटाने तथा कुलपति पद पर कार्यरत व्यक्ति को पुनर्नियुक्ति के योग्य बनाने के लिए अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी. (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)

• डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के नागपुर स्थित कृषि महाविद्यालय की दाभा परिसर की जमीन पर अंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापित करने को मंजूरी. इस केंद्र के लिए 644 करोड़ 63 लाख रुपये की परियोजना को स्वीकृति.

• कार्यकाल समाप्त हो चुकी ‘अ’ श्रेणी की और सूखे की स्थिति के कारण चुनाव प्रक्रिया स्थगित की गई 18 संस्थाओं पर प्रशासकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 73 एएए (3) के प्रावधान के तहत महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिति चुनाव) नियम, 2014 के नियम 4 में संशोधन को मंजूरी.

• राज्य की जिन सहकारी संस्थाओं का वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपये से अधिक है, उनकी प्रबंध समितियों में सरकार द्वारा नामित पांच सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. इनमें एक सदस्य सहायक निबंधक के पद से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं होगा, जबकि अन्य चार सदस्य संबंधित संस्था के कामकाज का अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे.

इसमें सरकारी अधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा. वहीं, अन्य चार सदस्यों को संचालक मंडल में मतदान का अधिकार होगा, लेकिन वे संस्था के पदाधिकारी पदों के चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे. यह संशोधन जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा.

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