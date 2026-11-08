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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद पवार गुट NDA में होगा शामिल? अब संजय राउत ने कर दिया बड़ा दावा

शरद पवार गुट NDA में होगा शामिल? अब संजय राउत ने कर दिया बड़ा दावा

एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा महाराष्ट्र में तेज हो गई है. इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 08 Nov 2026 10:50 PM (IST)
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महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों दलों के आपस में विलय की चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने रविवार (8 नवंबर) को बड़ा दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल नहीं होगी.

संजय राउत ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एनडीए में शामिल नहीं होगी. शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस पर भी निशाना साधा. उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों और सीएम देवेंद्र फडणवीस के किसानों के साथ दिवाली मनाने को लेकर कहा कि ये सब एक दिन के आयोजन हैं.

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'जवानों संग दिवाली मनाने से हमले नहीं रुकते'

उद्धव गुट के संजय राउत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री (सीआरपीएफ) जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, लेकिन इससे भारतीय क्षेत्र में चीन की घुसपैठ या पुलवामा और पहलगाम जैसे (आतंकी) हमले नहीं रुकते. दरअसल, पीएम मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ शिविर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाई.

सीएम देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना

सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री का नागपुर के लोहारी सावंगा गांव में शनिवार और रविवार को किसानों के साथ दिवाली मनाने से सूखे के कारण किसानों की परेशानियां दूर नहीं होने वाली हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और उनसे लगातार मुलाकात करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: सोनिया गांधी के बयान पर रामदास आठवले की सहमति, आपातकाल पर क्या बोले?

Published at : 08 Nov 2026 10:19 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR SANJAY RAUT
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