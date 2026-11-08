महाराष्ट्रः मोबाइल पर मिलें बच्चों के गंदे वीडियो, 84 वर्षीय शख्स गिरफ्तार

बच्चों के यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मोबाइल में सहेज कर रखने के मामले में महाराष्ट्र साइबर ने मालाड पश्चिम के 84 वर्षीय रहिवासी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के मोबाइल की जांच की गई तो उसमें इस तरह के 20 हजार से अधिक फोटो और वीडियो मिले हैं. इस प्रकरण में महाराष्ट्र साइबर के नोडल साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए शख्स की पहचान सैफुद्दीन जामिर उद्दीन मलिक, उम्र 84, निवासी मालाड पश्चिम के रूप में हुई है. महाराष्ट्र साइबर विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की गई निगरानी के दौरान एक व्यक्ति द्वारा बालकों के यौन शोषण से संबंधित साहित्य डाउनलोड कर सहेजे जाने की जानकारी मिली थी. इस आधार पर साइबर पुलिस ने आधुनिक तकनीक और साइबर इंटेलिजेंस साधनों की मदद से तकनीकी विश्लेषण किया. उससे संदिग्ध की पहचान हुई.

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महाराष्ट्र साइबर बाल अपराध रोकने के लिए उठाए यह कदम

महिलाओं और बालकों पर होने वाले ऑनलाइन अपराधों पर प्रतिबंध लगाने के लिए महाराष्ट्र साइबर ने साइबर टिपलाइन के माध्यम से महाराष्ट्र साइबर के अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रेन, ऑनलाइन क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रेन और टेक्निकल रिस्पांस अगेंस्ट ऑनलाइन एक्सप्लॉइटेशन, ऐसी तीन विशेष पथक स्थापित किए हैं. इस पथक ने 5.67 लाख से अधिक साइबर टिपलाइन शिकायतों और बालकों के ऑनलाइन शोषण की 39 हजार शिकायतों को संभाला है.

आरोपी के मोबाइल पर मिलीं बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें

आरोपी के मोबाइल की जांच की गई तो उसमें 20 हजार से अधिक तस्वीरें और वीडियो सहेजे हुए मिले. यह सामग्री कहां से माध्यम से डाउनलोड की गई, इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. इसके लिए मोबाइल और संबंधित डिजिटल पुरावे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है.

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