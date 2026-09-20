IIT बॉम्बे के हॉस्टल में एनर्जी साइंस विभाग के 20 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में पवई पुलिस ने FIR दर्ज की है. FIR छात्र के पिता रविंद्र चक्रधर वाकोडे की शिकायत के आधार पर 19 सितंबर 2026 को दोपहर 1:39 बजे दर्ज की गई.

मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत मामला दर्ज किया गया है. FIR में फैकल्टी टीचर सूर्यनारायण डुल्ला, उनके वरिष्ठ अधिकारियों और IIT से जुड़े अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

पिता का आरोप- तीन महीने से परेशान था साहिल

FIR में साहिल के पिता रविंद्र वाकोडे ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनका बेटा साहिल 12वीं तक यवतमाल में पढ़ा था. इसके बाद वर्ष 2024-25 में उसे IIT बॉम्बे, पवई के एनर्जी साइंस विभाग में एडमिशन मिला. पहले साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दूसरे वर्ष में पढ़ रहा था और IIT के हॉस्टल में रह रहा था.

पिता के मुताबिक, कुछ समय पहले साहिल ने उन्हें बताया था कि पिछले करीब तीन महीनों से फैकल्टी टीचर सूर्यनारायण डुल्ला उसे कथित तौर पर जातिसूचक गालियां दे रहे थे. शिकायत के मुताबिक साहिल ने अपने पिता से कहा था कि उसकी जाति को लेकर उसे परेशान किया जा रहा है और उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है.

पिता ने बताया कि उन्होंने उस समय अपने बेटे को मानसिक रूप से समझाया और उसका हौसला बढ़ाया. परिवार के मुताबिक साहिल नियमित रूप से फोन पर अपनी खैरियत बताता था और उसकी पढ़ाई भी चल रही थी.

18 सितंबर को IIT से आया फोन

FIR के मुताबिक, 18 सितंबर 2026 की सुबह करीब 8 बजे साहिल की मां को IIT बॉम्बे से फोन आया. परिवार को तत्काल IIT बॉम्बे के हॉस्टल पहुंचने के लिए कहा गया. इसके बाद पवई पुलिस की ओर से भी परिवार को फोन किया गया और बताया गया कि साहिल ने आत्महत्या कर ली है. इसके बाद परिवार 19 सितंबर की सुबह यवतमाल से मुंबई पहुंचा और पवई आया. पिता ने फैकल्टी और IIT अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

'प्रोफेसर ने आत्महत्या के लिए किया मजबूर'

साहिल के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि फैकल्टी प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया. उन्होंने फैकल्टी टीचर के साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों और IIT के अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है.

पुलिस जांच में आरोपों की होगी पड़ताल

अब पुलिस की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि साहिल द्वारा अपने परिवार को बताए गए कथित उत्पीड़न की शिकायतों की वास्तविक स्थिति क्या थी, फैकल्टी या अन्य अधिकारियों की भूमिका क्या रही और आत्महत्या से पहले साहिल किन परिस्थितियों से गुजर रहा था.

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