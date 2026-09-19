IIT बॉम्बे छात्र की सुसाइड पर संस्थान ने दी सफाई, पुलिस ने दर्ज की FIR

मुंबई के IIT बॉम्बे में B.Tech के दूसरे वर्ष के छात्र की आत्महत्या से मौत का मामला सामने आया है. मृतक छात्र का नाम साहिल वाकोडे बताया जा रहा है. घटना के बाद पुलिस ने छात्र के माता-पिता के बयान के आधार पर FIR दर्ज की है. पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं, IIT बॉम्बे ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी.

IIT बॉम्बे ने क्या कहा?

IIT बॉम्बे ने बयान जारी करते हुए कहा, "IIT बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के एक छात्र की आत्महत्या से मौत हो गई. इससे पहले दिन में परीक्षा के दौरान छात्र को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था. उसने परीक्षा के प्रश्नपत्र की तस्वीर ChatGPT पर अपलोड कर उत्तर जानने की कोशिश की थी."

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IIT बॉम्बे के मुताबिक, "छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी. इस मामले पर इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने भी छात्र से बात की थी. उन्होंने उसे काउंसलिंग दी और आश्वासन दिया था कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा."

IIT बॉम्बे ने बताया, "इसके बाद छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में वापस चला गया. शाम को बाद में वह अपने कमरे में मृत पाया गया. IIT बॉम्बे ने छात्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. संस्थान की ओर से छात्र के दोस्तों, सहपाठियों, फैकल्टी सदस्यों और इस घटना से प्रभावित अन्य लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है. छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है."

पुलिस ने दर्ज की FIR

इस मामले में डीसीपी दत्ता नलावडे ने बताया, "IIT पवई स्टूडेंट सुसाइड केस में, मृतक स्टूडेंट के माता-पिता के बयान के आधार पर FIR दर्ज की गई है. केस आत्महत्या के लिए उकसाने और दूसरी संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है."

उन्होंने बताया, "पुलिस स्टूडेंट के पिता के आरोपों की भी जांच कर रही है. मृत स्टूडेंट के पिता ने अपने बयान में कई लोगों के नाम लिए हैं, और उनके बताए सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब केस में उनकी कथित भूमिका की जांच कर रही है."

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परीक्षा के दौरान मोबाइल इस्तेमाल का मामला

बताया जा रहा है कि साहिल वाकोडे B.Tech के दूसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे. परीक्षा के दौरान कथित तौर पर उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था. इसके बाद शिक्षक और विभाग के अधिकारियों ने उनसे बात की थी.

पुलिस के मुताबिक, छात्र के पिता ने अपने बयान में कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.