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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'नितेश राणे के कहने पर...' दिशा सालियान मामले में संजय राउत का बड़ा बयान

'नितेश राणे के कहने पर...' दिशा सालियान मामले में संजय राउत का बड़ा बयान

संजय राउत ने BJP नेता नारायण राणे के परिवार पर दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे का नाम 'घसीटने' का आरोप लगाया. राउत ने कहा- सतीश सालियान को कोई और 'नियंत्रित' कर रहा है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 20 Sep 2026 09:01 AM (IST)
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दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस सौंपने शनिवार को मुंबई स्थित उनके आवास ‘मातोश्री’ पहुंचे.

शिवसेना (UBT) के एक पदाधिकारी ने बताया कि ठाकरे के वकील ने उनसे नोटिस लिया. शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का इस्तेमाल ठाकरे परिवार के खिलाफ कीचड़ उछालने के लिए 'कठपुतली' के रूप में किया जा रहा है और सतीश सालियान को भी दूसरे लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है.

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सतीश सालियान ने संवाददाताओं से कहा कि विधायक आदित्य ठाकरे ने उनकी मानहानि की है और उन्होंने आदित्य को कानूनी नोटिस भेजा है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत के संबंध में हाल में प्राथमिकी दर्ज की है.

आदित्य ठाकरे ने इस सप्ताह की शुरुआत में स्पष्ट रूप से कहा था कि सालियान की मौत के मामले से उनका कोई संबंध नहीं है और वह कभी उनसे नहीं मिले. उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को चेतावनी दी थी कि यदि उनके परिवार को निशाना बनाकर चलाया जा रहा 'चरित्र हनन' अभियान नहीं रुका तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे.

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'आप दूसरों के हाथों की कठपुतली...'

राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने BJP नेता नारायण राणे के परिवार (खासकर उनके बेटे और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे) पर दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे का नाम 'घसीटने' का आरोप लगाया.

राउत ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'आप दूसरों के हाथों की कठपुतली हैं और हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं.' उन्होंने कहा कि सतीश सालियान को कोई और 'नियंत्रित' कर रहा है.

राउत ने दावा किया, ' वह (दिशा के पिता सतीश सालियान) छह साल पहले इस बात को मान चुके थे कि यह हत्या नहीं बल्कि दुर्घटना थी.'

दिशा सालियान ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की प्रबंधक के रूप में काम किया था. उनकी आठ जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक आवासीय इमारत की 12वीं मंजिल से कथित तौर पर गिरने से मौत हो गई थी.

इसके लगभग एक सप्ताह बाद 14 जून, 2020 को राजपूत अपने बांद्रा स्थित आवास में मृत पाए गए थे, जिससे दोनों मौतों के बीच संबंध को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थीं.

Published at : 20 Sep 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Aditya Thackeray Disha Salian MAHARASHTRA NEWS
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