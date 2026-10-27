महाराष्ट्र में 12 हजार किसानों का मुंबई कूच, कर्जमाफी समेत कई मांगें

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के अकोले से अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ. किसान, खेत मजदूर और ग्रामीण कामगार अपनी मांगों को लेकर मुंबई की ओर रवाना हुए हैं. किसान सभा के मुताबिक, इस मार्च में 20 से ज्यादा जिलों के 12 हजार से अधिक किसान 1,000 से ज्यादा वाहनों के साथ शामिल हैं. आंदोलनकारी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले तक पहुंचकर अपनी मांगें सरकार के सामने रखना चाहते हैं.

किसानों की प्रमुख मांगों में दो लाख रुपये की कर्जमाफी, सूखा राहत, फसल नुकसान का उचित मुआवजा और वन अधिकार शामिल हैं. किसान सभा का कहना है कि महाराष्ट्र के 358 में से 305 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है. इसके बावजूद किसान परिवारों को दी जा रही 5,000 रुपये की सहायता पर्याप्त नहीं है.

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संगठन ने मांग की है कि किसानों को फसल के नुकसान के हिसाब से पर्याप्त मुआवजा दिया जाए. साथ ही, फसल बीमा का भुगतान पाने में आ रही परेशानियों को दूर किया जाए. किसान सभा यह भी चाहती है कि नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी दो लाख रुपये की कर्जमाफी का लाभ मिले.

वन भूमि पर खेती करने वालों को मिले अधिकार

लॉन्ग मार्च में जमीन से जुड़े अधिकारों का मुद्दा भी उठाया जा रहा है. किसान सभा की मांग है कि वन भूमि, देवस्थान ट्रस्ट, इनाम और चरागाह की जमीन पर खेती करने वाले किसानों के भूमि अधिकार दर्ज किए जाएं.

संगठन का कहना है कि लंबे समय से खेती कर रहे किसानों को जमीन के अधिकार मिलने चाहिए, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके. इसके अलावा, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की दो लंबित किस्तें किसानों के बैंक खातों में जमा करने की भी मांग की गई है.

आशा और आंगनवाड़ी कर्मचारी भी मार्च में शामिल

यह आंदोलन केवल किसानों तक सीमित नहीं है. इसमें खेत मजदूरों के साथ पेसा कर्मचारी, निर्माण मजदूर, पोषण आहार कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं.

किसान सभा ने ग्रामीण मजदूरों के लिए उचित वेतन, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. इसके साथ ही सरकारी योजनाओं से जुड़े कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की गई है.

महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिण योजना का मुद्दा भी लॉन्ग मार्च में उठाया गया है. किसान सभा का दावा है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया के कारण 81 लाख महिलाएं योजना से बाहर हो गई हैं.

संगठन की मांग है कि इन महिलाओं को दोबारा योजना में शामिल किया जाए और उनका बकाया मानधन दिया जाए. इसके लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की भी मांग की गई है.

अकोले में पैदल मार्च के बाद शुरू हुआ आंदोलन

वाहन मार्च शुरू होने से पहले अकोले शहर में लाल झंडों के साथ पैदल मार्च निकाला गया. इसमें किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक धवले, राष्ट्रीय महासचिव डॉ. विजू कृष्णन, राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले और माकपा विधायक विनोद निकोले समेत संगठन के कई पदाधिकारी शामिल हुए.

आयोजकों के मुताबिक, नासिक जिले से आने वाला वाहनों का काफिला भी घोटी में मुख्य मार्च के साथ जुड़ गया. इससे आंदोलन में शामिल लोगों की संख्या और बढ़ गई.

किसान सभा के मुताबिक, मांगों को लेकर 21 से 26 अक्टूबर तक अकोले में महा-मुक्काम सत्याग्रह किया गया था. संगठन का आरोप है कि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक चर्चा करने के बजाय आंदोलनकारियों को पुलिस के जरिए नोटिस जारी किए और उन्हें मुंबई में वर्षा बंगले तक जाने से रोकने की कोशिश की.

किसान सभा ने कहा कि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रखना जनता का अधिकार है. संगठन का कहना है कि नोटिस जारी करने से किसानों और मजदूरों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी.

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घाटणदेवी में पड़ाव, कसारा घाट से मुंबई की ओर बढ़ेंगे किसान

आयोजकों के अनुसार, सोमवार रात मार्च इगतपुरी के पास घाटणदेवी में रुकेगा. मंगलवार सुबह किसान कसारा घाट से होते हुए मुंबई की ओर आगे बढ़ेंगे. किसान सभा ने मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर सभी मांगों पर ठोस फैसला लेने की अपील की है.

संगठन ने साफ किया है कि जब तक मांगों को लिखित रूप में मंजूरी नहीं मिलती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार किसानों और मजदूरों की मांगों पर क्या कदम उठाती है.