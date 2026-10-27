Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में 12 हजार किसानों का मुंबई कूच, कर्जमाफी समेत कई मांगें

महाराष्ट्र में 12 हजार किसानों का मुंबई कूच, कर्जमाफी समेत कई मांगें

महाराष्ट्र में 12 हजार से अधिक किसानों ने कर्जमाफी, सूखा राहत, वन अधिकार और लाडकी बहिण योजना से बाहर हुई महिलाओं को दोबारा शामिल करने की मांग को लेकर मुंबई की ओर लॉन्ग मार्च शुरू किया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 27 Oct 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के अकोले से अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ. किसान, खेत मजदूर और ग्रामीण कामगार अपनी मांगों को लेकर मुंबई की ओर रवाना हुए हैं. किसान सभा के मुताबिक, इस मार्च में 20 से ज्यादा जिलों के 12 हजार से अधिक किसान 1,000 से ज्यादा वाहनों के साथ शामिल हैं. आंदोलनकारी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले तक पहुंचकर अपनी मांगें सरकार के सामने रखना चाहते हैं.

किसानों की प्रमुख मांगों में दो लाख रुपये की कर्जमाफी, सूखा राहत, फसल नुकसान का उचित मुआवजा और वन अधिकार शामिल हैं. किसान सभा का कहना है कि महाराष्ट्र के 358 में से 305 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है. इसके बावजूद किसान परिवारों को दी जा रही 5,000 रुपये की सहायता पर्याप्त नहीं है.

महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी?

संगठन ने मांग की है कि किसानों को फसल के नुकसान के हिसाब से पर्याप्त मुआवजा दिया जाए. साथ ही, फसल बीमा का भुगतान पाने में आ रही परेशानियों को दूर किया जाए. किसान सभा यह भी चाहती है कि नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी दो लाख रुपये की कर्जमाफी का लाभ मिले.

वन भूमि पर खेती करने वालों को मिले अधिकार

लॉन्ग मार्च में जमीन से जुड़े अधिकारों का मुद्दा भी उठाया जा रहा है. किसान सभा की मांग है कि वन भूमि, देवस्थान ट्रस्ट, इनाम और चरागाह की जमीन पर खेती करने वाले किसानों के भूमि अधिकार दर्ज किए जाएं.

संगठन का कहना है कि लंबे समय से खेती कर रहे किसानों को जमीन के अधिकार मिलने चाहिए, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके. इसके अलावा, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की दो लंबित किस्तें किसानों के बैंक खातों में जमा करने की भी मांग की गई है.

आशा और आंगनवाड़ी कर्मचारी भी मार्च में शामिल

यह आंदोलन केवल किसानों तक सीमित नहीं है. इसमें खेत मजदूरों के साथ पेसा कर्मचारी, निर्माण मजदूर, पोषण आहार कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं.

किसान सभा ने ग्रामीण मजदूरों के लिए उचित वेतन, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. इसके साथ ही सरकारी योजनाओं से जुड़े कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की गई है.

महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिण योजना का मुद्दा भी लॉन्ग मार्च में उठाया गया है. किसान सभा का दावा है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया के कारण 81 लाख महिलाएं योजना से बाहर हो गई हैं.

संगठन की मांग है कि इन महिलाओं को दोबारा योजना में शामिल किया जाए और उनका बकाया मानधन दिया जाए. इसके लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की भी मांग की गई है.

अकोले में पैदल मार्च के बाद शुरू हुआ आंदोलन

वाहन मार्च शुरू होने से पहले अकोले शहर में लाल झंडों के साथ पैदल मार्च निकाला गया. इसमें किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक धवले, राष्ट्रीय महासचिव डॉ. विजू कृष्णन, राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले और माकपा विधायक विनोद निकोले समेत संगठन के कई पदाधिकारी शामिल हुए.

आयोजकों के मुताबिक, नासिक जिले से आने वाला वाहनों का काफिला भी घोटी में मुख्य मार्च के साथ जुड़ गया. इससे आंदोलन में शामिल लोगों की संख्या और बढ़ गई.

किसान सभा के मुताबिक, मांगों को लेकर 21 से 26 अक्टूबर तक अकोले में महा-मुक्काम सत्याग्रह किया गया था. संगठन का आरोप है कि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक चर्चा करने के बजाय आंदोलनकारियों को पुलिस के जरिए नोटिस जारी किए और उन्हें मुंबई में वर्षा बंगले तक जाने से रोकने की कोशिश की.

किसान सभा ने कहा कि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रखना जनता का अधिकार है. संगठन का कहना है कि नोटिस जारी करने से किसानों और मजदूरों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी.

मुंबई: पत्नी से हुआ विवाद तो पिता ने स्काईवॉक से बच्चे को फेंका नीचे, हालत नाजुक

घाटणदेवी में पड़ाव, कसारा घाट से मुंबई की ओर बढ़ेंगे किसान

आयोजकों के अनुसार, सोमवार रात मार्च इगतपुरी के पास घाटणदेवी में रुकेगा. मंगलवार सुबह किसान कसारा घाट से होते हुए मुंबई की ओर आगे बढ़ेंगे. किसान सभा ने मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर सभी मांगों पर ठोस फैसला लेने की अपील की है.

संगठन ने साफ किया है कि जब तक मांगों को लिखित रूप में मंजूरी नहीं मिलती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार किसानों और मजदूरों की मांगों पर क्या कदम उठाती है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS FARMERS PROTEST
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई में बड़ा हादसा: ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आए तीन दोस्त, तीनों की मौत
मुंबई में बड़ा हादसा: ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आए तीन दोस्त, तीनों की मौत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
महाराष्ट्र
मुंबई: पत्नी से हुआ विवाद तो पिता ने स्काईवॉक से बच्चे को फेंका नीचे, हालत नाजुक
मुंबई: पत्नी से हुआ विवाद तो पिता ने स्काईवॉक से बच्चे को फेंका नीचे, हालत नाजुक
महाराष्ट्र
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुवाहाटी फायरिंग में 5 की मौत, पकड़ा गया आरोपी, गौरव गोगोई बोले- जिम्मेदारी लें CM
गुवाहाटी फायरिंग में 5 की मौत, पकड़ा गया आरोपी, गौरव गोगोई बोले- जिम्मेदारी लें CM
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: बिहार की 8 एमएलसी सीटों के नतीजे आज, JDU को चौंका सकता है नीरज का रिजल्ट
बिहार की 8 एमएलसी सीटों के नतीजे आज, JDU को चौंका सकता है नीरज का रिजल्ट
इंडिया
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
आईपीएल 2026
IPL 2027 से पहले CSK में बड़ा भूचाल! माइकल हसी समेत 5 कोच ने छोड़ा साथ
IPL 2027 से पहले CSK में बड़ा भूचाल! माइकल हसी समेत 5 कोच ने छोड़ा साथ
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
ट्रेंडिंग
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget