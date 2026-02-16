एक्सप्लोरर
BMC की सबसे महत्वपूर्ण स्थायी समिति के सदस्य नियुक्त, शिंदे से ज्यादा ठाकरे गुट के पार्षद शामिल
BMC News: बीएमसी की मेयर रितु तावड़े ने समितियों के सदस्यों के नामों की घोषणा की. BMC में पार्टियों की स्थिति के आधार पर इन सदस्यों का चयन किया गया है.
मुंबई महानगरपालिका चुनाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली स्थायी समिति, शिक्षा समिति और सुधार समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी गई है. महापौर रितु तावड़े ने इन समितियों के सदस्यों के नाम घोषित किए. इसके अनुसार स्थायी समिति और सुधार समिति में 26-26 सदस्यों का चयन किया गया है, जबकि शिक्षा समिति में 22 सदस्यों का चयन हुआ है.
बीएमसी में पार्टियों की स्थिति के आधार पर इन सदस्यों का चयन किया गया है. इस बीच, महानगरपालिका के विपक्ष के नेता पद पर ठाकरे गुट की किशोरी पेडणेकर का चयन किया गया है.
स्थायी समिति में पार्टीवार स्थिति
- बीजेपी – 10 सदस्य
- ठाकरे गुट शिवसेना – 7 सदस्य
- शिंदे गुट शिवसेना – 4 सदस्य
- कांग्रेस – 3 सदस्य
- MNS – 1 सदस्य
- एआईएमआईएम – 1 सदस्य
स्थायी समिति के सदस्य
बीजेपी
- गणेश दत्ताराम खणकर
- प्रभाकर शिंदे
- राखी जाधव
- मकरंद नार्वेकर
- सुरेश झा
- शीतल गंभीर
- प्रकाश दरेकर
- प्रीति साताम
- तेजेंद्र सिंह तेजा
- हरीश बांगिर्डे
शिवसेना (ठाकरे गुट)
- श्रद्धा जाधव
- रमाकांत रहाटे
- लक्ष्मी भाटिया
- दीपमाला बडे
- मीनाक्षी पाटणकर
- यशोधर फणसे
- जगदीश
शिवसेना (शिंदे गुट)
- अमेय गोले
- यामिनी जाधव
- अंजली नाईक
- शहीदा खान (एनसीपी)
- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS)
- यशवंत किल्लेदार
कांग्रेस
- अजंता यादव
- अक्षरफ आज़मी
- ट्यूलिप मिरांडा
एआईएमआईएम
- विजय उबाले
सुधार समिति के सदस्य
बीजेपी
- प्रकाश गंगाधरे
- अलका केरकर
- शर्मा चित्तरंजन
- महादेव शिवगण
- दीपक तावडे
- स्वप्ना म्हात्रे
- अनीश मखवाणी
- तेजस्वी घोसालकर
- साक्षी दलवी
- संदीप पटेल
शिवसेना (ठाकरे गुट)
- मिलिंद वैद्य
- विशाखा राऊत
- विठ्ठल लोकरे
- सचिन पडवल
- उर्मिला पानचाल
- हिरालाला
- लोणा रावल
शिवसेना (शिंदे गुट)
- अमेय घोले
- संध्या दोषी
- किरण लांडगे
- अजित रावराणे
कांग्रेस
- अशरफ आज़मी
- खान मिरज
- हैदर मोसीन
एआईएमआईएम
- शबाना शेख
MNS
- सुप्रिया दलवी
शिक्षा समिति (बिगर सदस्य)
बीजेपी
- निखिल व्यास
- योजना ठोकले
ठाकरे गुट शिवसेना
- प्रियांका राउत
शिंदे गुट शिवसेना
- चंद्रावती मोरे
बेस्ट परिवहन समिति
बीजेपी
- आकाश राजपुरोहित
- संतोष मेडेकर
- रमाकांत गुप्ता
- सुनील गणाचार्य
- प्रमोद वाकोडे
ठाकरे गुट शिवसेना
- प्रविणा मोरोजकर
- सुनील
- नितीन नादगावकर
- सुमित अहिर
शिवसेना (शिंदे गुट)
- उपेंद्र सावंत
कांग्रेस
- आशा कोपरकर
- चंद्रकांत भीमराव मजलीकर
एआईएमआईएम
- सैफल खान
