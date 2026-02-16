हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC की सबसे महत्वपूर्ण स्थायी समिति के सदस्य नियुक्त, शिंदे से ज्यादा ठाकरे गुट के पार्षद शामिल

BMC की सबसे महत्वपूर्ण स्थायी समिति के सदस्य नियुक्त, शिंदे से ज्यादा ठाकरे गुट के पार्षद शामिल

BMC News: बीएमसी की मेयर रितु तावड़े ने समितियों के सदस्यों के नामों की घोषणा की. BMC में पार्टियों की स्थिति के आधार पर इन सदस्यों का चयन किया गया है.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 16 Feb 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई महानगरपालिका चुनाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली स्थायी समिति, शिक्षा समिति और सुधार समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी गई है. महापौर रितु तावड़े ने इन समितियों के सदस्यों के नाम घोषित किए. इसके अनुसार स्थायी समिति और सुधार समिति में 26-26 सदस्यों का चयन किया गया है, जबकि शिक्षा समिति में 22 सदस्यों का चयन हुआ है. 

बीएमसी में पार्टियों की स्थिति के आधार पर इन सदस्यों का चयन किया गया है. इस बीच, महानगरपालिका के विपक्ष के नेता पद पर ठाकरे गुट की किशोरी पेडणेकर का चयन किया गया है.

स्थायी समिति में पार्टीवार स्थिति

  • बीजेपी – 10 सदस्य
  • ठाकरे गुट शिवसेना – 7 सदस्य
  • शिंदे गुट शिवसेना – 4 सदस्य
  • कांग्रेस – 3 सदस्य
  • MNS – 1 सदस्य
  • एआईएमआईएम – 1 सदस्य

स्थायी समिति के सदस्य

बीजेपी

  • गणेश दत्ताराम खणकर
  • प्रभाकर शिंदे
  • राखी जाधव
  • मकरंद नार्वेकर
  • सुरेश झा
  • शीतल गंभीर
  • प्रकाश दरेकर
  • प्रीति साताम
  • तेजेंद्र सिंह तेजा
  • हरीश बांगिर्डे

शिवसेना (ठाकरे गुट)

  • श्रद्धा जाधव
  • रमाकांत रहाटे
  • लक्ष्मी भाटिया
  • दीपमाला बडे
  • मीनाक्षी पाटणकर
  • यशोधर फणसे
  • जगदीश

शिवसेना (शिंदे गुट)

  • अमेय गोले
  • यामिनी जाधव
  • अंजली नाईक
  • शहीदा खान (एनसीपी)
  • महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS)
  • यशवंत किल्लेदार

कांग्रेस

  • अजंता यादव
  • अक्षरफ आज़मी
  • ट्यूलिप मिरांडा

एआईएमआईएम

  • विजय उबाले

सुधार समिति के सदस्य

बीजेपी

  • प्रकाश गंगाधरे
  • अलका केरकर
  • शर्मा चित्तरंजन
  • महादेव शिवगण
  • दीपक तावडे
  • स्वप्ना म्हात्रे
  • अनीश मखवाणी
  • तेजस्वी घोसालकर
  • साक्षी दलवी
  • संदीप पटेल

शिवसेना (ठाकरे गुट)

  • मिलिंद वैद्य
  • विशाखा राऊत
  • विठ्ठल लोकरे
  • सचिन पडवल
  • उर्मिला पानचाल
  • हिरालाला
  • लोणा रावल

शिवसेना (शिंदे गुट)

  • अमेय घोले
  • संध्या दोषी
  • किरण लांडगे
  • अजित रावराणे

कांग्रेस

  • अशरफ आज़मी
  • खान मिरज
  • हैदर मोसीन

एआईएमआईएम

  • शबाना शेख

MNS

  • सुप्रिया दलवी

शिक्षा समिति (बिगर सदस्य)

बीजेपी

  • निखिल व्यास
  • योजना ठोकले

ठाकरे गुट शिवसेना

  • प्रियांका राउत

शिंदे गुट शिवसेना

  • चंद्रावती मोरे

बेस्ट परिवहन समिति

बीजेपी

  • आकाश राजपुरोहित
  • संतोष मेडेकर
  • रमाकांत गुप्ता
  • सुनील गणाचार्य
  • प्रमोद वाकोडे

ठाकरे गुट शिवसेना

  • प्रविणा मोरोजकर
  • सुनील
  • नितीन नादगावकर
  • सुमित अहिर

शिवसेना (शिंदे गुट)

  • उपेंद्र सावंत

कांग्रेस

  • आशा कोपरकर
  • चंद्रकांत भीमराव मजलीकर

एआईएमआईएम

  • सैफल खान
और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 16 Feb 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
BMC Maharashtra News BJP Shiv Sena Mumbai News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
BMC की सबसे महत्वपूर्ण स्थायी समिति के सदस्य नियुक्त, शिंदे से ज्यादा ठाकरे गुट के पार्षद शामिल
BMC की सबसे महत्वपूर्ण स्थायी समिति के सदस्य नियुक्त, शिंदे से ज्यादा ठाकरे गुट के पार्षद शामिल
महाराष्ट्र
अब्दुल सत्तार के मंदिर दर्शन का संजय निरुपम ने किया समर्थन, अबू आजमी बोले, 'मुसलमान होकर...'
महाराष्ट्र: अब्दुल सत्तार के मंदिर दर्शन का संजय निरुपम ने किया समर्थन, अबू आजमी ने क्या कहा?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में दिल्ली जैसा हादसा! 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरी 3 साल की बच्ची, नहीं लगी थी रेलिंग या जाली
महाराष्ट्र में दिल्ली जैसा हादसा! 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरी 3 साल की बच्ची, नहीं लगी थी रेलिंग या जाली
महाराष्ट्र
'रात में 3 बजे ऑनलाइन रहती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं', स्कूल टीचर ने 9वीं क्लास की लड़की को किया प्रपोज
'रात में 3 बजे ऑनलाइन रहती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं', स्कूल टीचर ने 9वीं क्लास की लड़की को किया प्रपोज
Advertisement

वीडियोज

Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में फॉर्म 7 पर मची सियासी रार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, पूछा- इस पर चिल्लाहट क्यों?
यूपी में फॉर्म 7 पर मची सियासी रार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, पूछा- इस पर चिल्लाहट क्यों?
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
क्रिकेट
AFG vs UAE: यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
ट्रेंडिंग
India vs pakistan: पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget