हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअब्दुल सत्तार के मंदिर दर्शन का संजय निरुपम ने किया समर्थन, अबू आजमी बोले, 'मुसलमान होकर...'

अब्दुल सत्तार के मंदिर दर्शन का संजय निरुपम ने किया समर्थन, अबू आजमी बोले, 'मुसलमान होकर...'

Abdul Sattar News: शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिव सबके हैं और सर्वव्यापी हैं. अगर अब्दुल सत्तार महाशिवरात्रि पर शिव का दर्शन करने गए तो इस पर विरोध व्यर्थ है. वहीं अबू आजमी ने सत्तार को घेरा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 16 Feb 2026 05:35 PM (IST)
छत्रपति संभाजीनगर में महाशिवरात्रि पर पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार के मंदिर दर्शन के बाद मंदिर शुद्धीकरण के मामले पर राजनीति तेज हो गई है. शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने अब्दुल सत्तार के मंदिर जाने पर किए जा रहे विरोध को गलत ठहराया है. उन्होंने कहा कि अगर विधायक अब्दुल सत्तार महाशिवरात्रि पर शिव का दर्शन करने एक शिव मंदिर में चले गए तो ना शिव अपवित्र हुए और ना ही शिव मंदिर अपवित्र हुआ.

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, ''शिव सबके हैं. शिव सर्वव्यापी हैं. शिव ही सत्य हैं. अगर विधायक अब्दुल सत्तार महाशिवरात्रि पर शिव का दर्शन करने एक शिव मंदिर में चले गए तो ना शिव अपवित्र हुए, ना शिव मंदिर. पवित्र सत्तार हो गए. विरोध व्यर्थ है.''

अबू आजमी ने अब्दुल सत्तार को घेरा

वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने अब्दुल सत्तार के मंदिर दर्शन करने को लेकर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा, ''भाई अब्दुल सत्तार हमेशा अपने गैर-मुस्लिम भाइयों को खुश रखने की कोशिश करते हैं. उन्हें खुश रखने का मतलब यह नहीं है कि आप मुसलमान होकर मंदिर में पूजा करें या कोई हिंदू मस्जिद में नमाज पढ़े. यह सेक्युलरिज्म नहीं है. 

हर किसी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए- अबू आजमी

उन्होंने आगे कहा, ''धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है यह है कि मंदिर जाने वाले मंदिर में पूजा करे और मस्जिद जाने वाला मस्जिद में नमाज पढ़े. हर किसी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए. दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए उनकी इज्जत करें, उनके खिलाफ कोई बातें न करें. ये दिखावे का सेक्युलरिज्म है कि आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं और आप मुसलमान हैं.'' 

अबू आज़मी ने अब्दुल सत्तार को घेरते हुए कहा कि अगर मंदिर में जाकर आप मूर्ति की पूजा करेंगे तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों के लिए ये हराम है. हमने तो नहीं कहा कि हिंदू भाई क्यों कर रहे हैं, वो जरूर पूजा करें, उनको बधाई और मुबारकबाद दीजिए. देखिए अब आपको कितना अपमानित किया गया. सब मिलजुलकर रहो और अपने धर्म पर चलो. 

महाशिवरात्रि पर नागेश्वर मंदिर पहुंचे थे अब्दुल सत्तार

छत्रपति संभाजीनगर में महाशिवरात्रि (15 फरवरी) पर पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार रहीमाबाद स्थित नागेश्वर मंदिर गए थे. उनके जाने के बाद कुछ युवकों इसे लेकर आपत्ति जताई और मंदिर को अशुद्ध बताते हुए गौमूत्र छिड़ककर शुद्ध करने का दावा किया. युवकों का कहना था कि सत्तार के मंदिर में एंट्री करने से धार्मिक मर्यादा भंग हो गई.

Published at : 16 Feb 2026 05:33 PM (IST)
Abu Azmi Sanjay Nirupam Abdul Sattar MAHARASHTRA NEWS
