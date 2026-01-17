BMC Mayor: बीएमसी रिजल्ट्स के बाद 5 स्टार 'कैद' में रहेंगे पार्षद! एकनाथ शिंदे का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में महायुति का मेयर बन सकता है. इस बीच शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है.

सूत्रों के मुताबिक नतीजे सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है. शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने “सिक्योरिटी” प्लान के तहत बीएमसी में मेयर बनने तक सभी जीते हुए उम्मीदवारों को एक सुरक्षित होटल में रखेंगे

दावा है कि शिंदे सभी उम्मीदवारों को पांच सितारा होटल में रखने की योजना बना रहे हैं, ताकि सत्ता संभालने तक उनकी सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके.

BMC मेयर के लिए ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला! शिंदे शिवसेना के नेता ने क्लियर कर दिया स्टैंड

BMC में क्या हैं अंतिम परिणाम?

बता दें ठाकरे परिवार के गढ़ में सेंध लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनावों में 227 में से 118 सीट जीतकर शुक्रवार को बहुमत हासिल कर लिया. भाजपा के 89 सीट जीतने और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीट मिलने के साथ ही गठबंधन ने देश के सबसे धनी नगर निकाय पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक 114 सीट का आंकड़ा पार कर लिया.

शिवसेना (UBT)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे)-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) गठबंधन 72 सीट जीतने में कामयाब रहा. अविभाजित शिवसेना ने 1997 से 25 वर्षों तक नगर निकाय पर शासन किया था. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने 65 सीट जीतीं जबकि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने छह सीट जीतीं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) को केवल एक सीट मिली.

अन्य दलों में, कांग्रेस ने 24 सीटें, एआईएमआईएम ने आठ, अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने तीन और समाजवादी पार्टी ने दो सीटें जीतीं. नौ साल के अंतराल के बाद हुए इन बहुचर्चित चुनावों में दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की.