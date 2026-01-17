हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC मेयर के लिए ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला! शिंदे शिवसेना के नेता ने क्लियर कर दिया स्टैंड

BMC मेयर के लिए ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला! शिंदे शिवसेना के नेता ने क्लियर कर दिया स्टैंड

BMC चुनाव में बीजेपी और शिंदे शिवसेना ने बड़ी जीत दर्ज की. वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना पीछे रही. इस जीत के बाद मेयर पद के लिए ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर शिंदे गुट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Jan 2026 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की सियासत में बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद हलचल तेज हो गई है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) ने बड़ी जीत दर्ज की है. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका लगा है. इसी बीच ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिस पर शिंदे शिवसेना के नेताओं ने अपना रुख साफ कर दिया है. चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है.

शिवसेना (शिंदे गुट) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू वाघमरे ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने संजय राउत के बयानों को निराधार बताते हुए कहा कि वह रोज नए-नए बयान देकर भ्रम फैलाते हैं. वाघमरे ने कहा कि बार-बार राजनीति पर बोलने के बजाय संजय राउत को ज्योतिषी का काम कर लेना चाहिए, ताकि कुछ तो फायदा हो.

वाघमरे ने पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों का किया जिक्र

राजू वाघमरे ने आरोप लगाया कि संजय राउत खुद जिन लोगों पर भरोसा करते हैं, वही उनके लिए समस्या बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ उनके संबंध ही उनके राजनीतिक नुकसान की वजह हैं. वाघमरे ने पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि बालासाहेब ठाकरे के समय भी किसने क्या किया. यह सब महाराष्ट्र की जनता जानती है.

हार के बाद विपक्ष बना रहा बहाने- वाघमरे

मेयर पद को लेकर ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर बात करते हुए राजू वाघमरे ने साफ किया कि महिला मेयर या ढाई साल का कोई भी फॉर्मूला पूरी तरह मनगढ़ंत है. उन्होंने कहा कि बीएमसी में मेयर को लेकर फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिलकर करेंगे. शिंदे शिवसेना की प्राथमिकता पद नहीं, बल्कि मुंबई के लोगों की सेवा है.

शिंदे गुट के पतन के आरोपों पर वाघमरे ने कहा कि पार्टी के पास सात सांसद और 60 विधायक हैं और हालिया चुनाव में भी जीत मिली है. उन्होंने कहा कि राजनीति में पतन या उभार का फैसला जनता चुनाव के जरिए करती है, बयानबाजी से नहीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हार के बाद विपक्ष बहाने बनाता है और ईवीएम पर सवाल उठाता है.

'जयचंद पैदा करके ही भाजपा चुनाव जीतती है', संजय राउत ने अजित पवार पर किया बड़ा दावा

Published at : 17 Jan 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
BMC Elections MAHARASHTRA NEWS Raju Waghmare SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी की मुलाकात
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी की मुलाकात
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
क्रिकेट
इंदौर में कैसा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड? जानिए कितने मैच खेले, कितने जीते और हारे? पूरी डिटेल
इंदौर में कैसा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड? जानिए कितने मैच खेले, कितने जीते और हारे? पूरी डिटेल
बॉलीवुड
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
Advertisement

वीडियोज

Singer AR Rahman: AR Rahman के बयान पर बढ़ा विवाद | Ashish Kumar Singh
Atishi Video Case: Atishi के फर्जी वीडियो पर बड़ा खुलासा | AAP | Punkab Police | Vijendra Gupta
Namaste Bharat: ईरान से लौटे हिंदुस्तानी, बताया कैसे छाई थी दहशत | US Army | Deepa Bafila
BMC Election Result: BMC चुनाव हार पर राउत का शिंदे पर हमला, EVM पर फिर उठाए सवाल
Iran America War: ईरान से वापसी शुरू, लौटे भारतीयों ने बयां की जमीनी सच्चाई | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी की मुलाकात
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी की मुलाकात
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
क्रिकेट
इंदौर में कैसा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड? जानिए कितने मैच खेले, कितने जीते और हारे? पूरी डिटेल
इंदौर में कैसा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड? जानिए कितने मैच खेले, कितने जीते और हारे? पूरी डिटेल
बॉलीवुड
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
विश्व
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज शरीफ का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज का नाम लेकर ट्रंप ने फिर लिया भारत- PAK सीजफायर का क्रेडिट
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
तगड़ी कमाई का इशारा कर रहा GMP! जानें BCCL IPO में पैसा लगाने वालों की हर शेयर पर होगी कितनी कमाई?
तगड़ी कमाई का इशारा कर रहा GMP! जानें BCCL IPO में पैसा लगाने वालों की हर शेयर पर होगी कितनी कमाई?
जनरल नॉलेज
भारत का अकेला रेलवे स्टेशन, जहां से पूरे देश के लिए मिलती हैं ट्रेन
भारत का अकेला रेलवे स्टेशन, जहां से पूरे देश के लिए मिलती हैं ट्रेन
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget