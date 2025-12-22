'राज ठाकरे को जुबान पर थोड़ा काबू रखना चाहिए', BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने दी नसीहत

महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. इस बीच BMC चुनाव में गठबंधन समेत कई अन्य मुद्दे पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राज ठाकरे को जुबान पर थोड़ा काबू रखना चाहिए. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के अलायंस पर दलवई ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के बैनर तले ही मुंबई नगर निगम का चुनाव होना चाहिए. राज ठाकरे के आने से कोई नुकसान होगा, ऐसी कोई बात नहीं है. मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हैं.

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा, ''राज ठाकरे को जुबान पर थोड़ा काबू रखना चाहिए, ये तो मैं बोलूंगा. लेकिन मेरे ख्याल से शिवसेना (यूबीटी) के नेतृत्व ने भी उनको बताया है कि किसी को नाराज मत करिए. MVA के सभी दलों को आपस में बातचीत करके चुनाव लड़ना चाहिए."

क्या कांग्रेस बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी?

जब हुसैन दलवई से पूछा गया कि क्या कांग्रेस बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान होगा.''

लोकल बॉडी चुनाव के नतीजों पर क्या बोले?

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, ''बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए. पैसों के दम पर आ गए लेकिन अब गरीबों की तरफ देखेंगे नहीं. हमारी गलती है कि हम लोगों को समझाने में चूक गए. हमें अपने संगठन को और मजबूत करना जरूरी है.'' निकाय चुनाव के नतीजे रविवार (21 दिसंबर) को जारी हुए थे जिसमें महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया.

बांग्लादेश में हुई हिंसा पर हुसैन दलवई ने क्या कहा?

बांग्लादेश में हुई हिंसा के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा, ''वहां हिंदुओं की रक्षा करना वहां की सरकार का दायित्व है. बांग्लादेश, हिंदुस्तान की मदद से बना, इंदिरा गांधी ने इतनी बड़ी अगुवाई की जब जाकर वो बना. यहां की सरकार को बोलना चाहिए कि वहां के अल्पसंख्यकों को कैसे तकलीफ दी जा रही है. यहां भी अल्पसंख्यक या मुसलमानों को तकलीफ नहीं देना चाहिए. वहां जो हत्या हुई है, उसका मैं निषेध करता हूं.''

मोहन भागवत के बयान पर क्या बोले दलवई?

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''मोहन भागवत के दिमाग में हिन्दू राष्ट्र नहीं है. उनके दिमाग में केवल हिंदुत्व और मनुवाद का राज है. मोहन भागवत भारत को मनुवाद और केवल ब्रह्मांडों के आधार पर चलना चाहते हैं.

मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर क्या कहा?

मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर दलवई ने कहा, ''जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, वह गलत है. बाबर का वहां से कोई लेना देना नहीं है. बाबर तो वहां गया भी नहीं था. मुसलमानों को इसके पीछे नहीं जाना चाहिए.''