BMC Elections की कमान अपने हाथ में लेंगे शरद पवार! कल NCP-S की मुंबई में विशेष बैठक

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चुनावों में नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी - एस के मुखिया शरद पवार खुद मैदान नें उतर सकते हैं. मुंबई महानगरपालिका चुनाव के संदर्भ में 22 नवंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे वाय बी चव्हाण सेंटर में शरद पवार की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी की मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव और मुंबई के प्रमुख पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे.

शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ठाकरे बंधुओं के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी? इस पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है. बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि क्या महाविकास आघाड़ी के रूप में आगामी चुनाव का सामना किया जाए?शरद पवार की भूमिका होने के कारण यह बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में अकेले पड़ी कांग्रेस? शरद पवार ने भी इस फैसले में दिया उद्धव ठाकरे का साथ!



जानकारी के अनुसार मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों और आगामी पालिका चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है.

मनसे के साथ क्या है पवार का रुख?

बता दें मनपा चुनाव में उद्धव बाला साहेब ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना चाहती है कि राज ठाकरे की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी साथ लिया जाए. हालांकि भारतीय राष्ट्री कांग्रेस इससे सहमत नहीं है. कांग्रेस का कहना है कि इस स्थिति में वह अकेले चुनाव लड़ेगी.

वहीं सूत्रों की मानें तो शरद पवार का कहना है कि जब वोट चोरी के खिलाफ एक साथ लड़ सकते हैं, तो आखिर चुनाव क्यों नहीं? ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पवार भी बीएमसी चुनाव में राज को साथ लाने के उद्धव के फैसले से सहमत हैं. हालांकि अभी तक इस पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है.

राज्य में पहले से ही अन्य निकाय चुनावों की प्रक्रिया जारी है. 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे.