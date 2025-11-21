महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अकेली पड़ती नजर आ रही है. महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कहा है कि मुंबई महापालिका चुनाव महाविकास आघाड़ी के रूप में लड़ना चाहिए. पवार का कहना है कि जब वोट चोरी के खिलाफ ‘सत्य का मोर्चा’ एकसाथ निकाला जाता है, तो चुनाव अलग-अलग क्यों लड़ते हैं? ऐसे में अब समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है.

मुंबई महापालिका चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को साथ लेकर या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को छोड़कर लड़ा जाए इस पर कांग्रेस ने सीधा जवाब देते हुए मुंबई महापालिका के लिए अकेले चुनाव लड़ने का नारा दिया. इसके बाद बड़ा पेच खड़ा हो गया. चर्चा थी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ महाविकास आघाड़ी मुंबई मनपा पर कब्जा जमा सकती है. लेकिन कांग्रेस की भूमिका ने समीकरण बदल दिए. सूत्रों के अनुसार अब अब पवार ने आघाड़ी के नेताओं को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है मतचोरी के खिलाफ मोर्चा साथ में निकालते हो, तो चुनाव अलग क्यों?'अब उनका यह 'बड़ों वाला सुझाव' सभी दल मानेंगे या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिक गई हैं.

वर्षा गायकवाड़ का तीखा हमला

मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ ने हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर बड़ा हमला बोला था.उन्होंने कहा 'मारपीट करने वाली पार्टियों के साथ हम नहीं जाएंगे. हम उन्हीं के साथ जाएंगे जो सबको साथ लेकर चलें.' प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने भी इस बयान का समर्थन किया, जिससे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ महाविकास आघाड़ी बनने का सपना धुंधला पड़ता दिखा. कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने भी चिंतन शिविर के बाद मुंबई महापालिका चुनाव के लिए 'एकला चलो रे' का नारा दिया.

उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की संभावित युति पर शरद पवार सकारात्मक रुख रखते हैं. मनपा चुनाव में आघाड़ी या ठाकरे बंधुओं की एकता पर अभी निर्णय नहीं हुआ है. मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार से मुलाकात की थी.

दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता संदीप देशपांडे ने कहा 'शरद पवार महाविकास आघाड़ी में हैं, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है.'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता राजू पाटिल ने भी कांग्रेस के बयानों का तीखा जवाब दिया था.