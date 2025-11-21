हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Politics: महाराष्ट्र में अकेले पड़ी कांग्रेस? शरद पवार ने भी इस फैसले में दिया उद्धव ठाकरे का साथ!

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में अकेले पड़ी कांग्रेस? शरद पवार ने भी इस फैसले में दिया उद्धव ठाकरे का साथ!

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस अकेली पड़ती नजर आ रही है. अब शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे के फैसले का साथ दिया है.

By : वैभव परब | Updated at : 21 Nov 2025 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अकेली पड़ती नजर आ रही है. महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कहा है कि मुंबई महापालिका चुनाव महाविकास आघाड़ी के रूप में लड़ना चाहिए. पवार का कहना है कि जब वोट चोरी के खिलाफ ‘सत्य का मोर्चा’ एकसाथ निकाला जाता है, तो चुनाव अलग-अलग क्यों लड़ते हैं? ऐसे में अब समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है.

मुंबई महापालिका चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को साथ लेकर या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को छोड़कर लड़ा जाए इस पर कांग्रेस ने सीधा जवाब देते हुए मुंबई महापालिका के लिए अकेले चुनाव लड़ने का नारा दिया. इसके बाद बड़ा पेच खड़ा हो गया. चर्चा थी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ महाविकास आघाड़ी मुंबई मनपा पर कब्जा जमा सकती है. लेकिन कांग्रेस की भूमिका ने समीकरण बदल दिए. सूत्रों के अनुसार अब अब पवार ने आघाड़ी के नेताओं को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है मतचोरी के खिलाफ मोर्चा साथ में निकालते हो, तो चुनाव अलग क्यों?'अब उनका यह 'बड़ों वाला सुझाव' सभी दल मानेंगे या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिक गई हैं.

वर्षा गायकवाड़ का तीखा हमला

मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ ने हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर बड़ा हमला बोला था.उन्होंने कहा 'मारपीट करने वाली पार्टियों के साथ हम नहीं जाएंगे. हम उन्हीं के साथ जाएंगे जो सबको साथ लेकर चलें.' प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने भी इस बयान का समर्थन किया, जिससे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ महाविकास आघाड़ी बनने का सपना धुंधला पड़ता दिखा. कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने भी चिंतन शिविर के बाद मुंबई महापालिका चुनाव के लिए 'एकला चलो रे' का नारा दिया.

उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की संभावित युति पर शरद पवार सकारात्मक रुख रखते हैं. मनपा चुनाव में आघाड़ी या ठाकरे बंधुओं की एकता पर अभी निर्णय नहीं हुआ है. मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार से मुलाकात की थी.

नाराज कांग्रेस को मनाने में जुटे उद्धव ठाकरे, दिल्ली तक पहुंचे, बोले- 'साथ आ जाइए नहीं तो...'

दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता संदीप देशपांडे ने कहा 'शरद पवार महाविकास आघाड़ी में हैं, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है.'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता राजू पाटिल ने भी कांग्रेस के बयानों का तीखा जवाब दिया था.

Published at : 21 Nov 2025 11:06 AM (IST)
Tags :
Shiv Sena Sharad Pawar MAHARASHTRA POLITICS CONGRESS MAHARASHTRA News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Ashes 1st Test AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन, पढ़िए लेटेस्ट स्कोर
Advertisement

वीडियोज

Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Ashes 1st Test AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन, पढ़िए लेटेस्ट स्कोर
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Cortisol Detox: स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है? जानें इसे प्राकृतिक रूप से कम करने के तरीके
स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है? जानें इसे प्राकृतिक रूप से कम करने के तरीके
यूटिलिटी
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget