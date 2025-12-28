BMC चुनाव के लिए अखिलेश की सपा ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 9 नए चेहरों को मिला मौका

मुंबई में आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने वाले अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. समाजवादी पार्टी का कहना है कि वह बीएमसी चुनाव को गंभीरता से लड़ने जा रही है और हर वार्ड में मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रही है.

दूसरी सूची में इन नामों पर लगी मुहर

जारी की गई दूसरी सूची में कुल 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इसके अनुसार वार्ड नंबर 39 से सुनीना कुलदीप लाल विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 48 से मोहम्मद इस्माइल शेख, वार्ड नंबर 145 से रुकसाना बानो मोहम्मद इब्राहिम, वार्ड नंबर 147 से राजश्री दशरथ लोखंडे, वार्ड नंबर 163 से युसुफाहा अयूब खान, वार्ड नंबर 167 से शेख तबस्सुम हारून, वार्ड नंबर 207 से मोहम्मद शकील मोहम्मद अमीन कुरैशी, वार्ड नंबर 209 से सीमा इमरान मुल्ला और वार्ड नंबर 223 से जाकिर हुसैन मूसा हबिया को उम्मीदवार बनाया गया है.





पहली सूची पहले ही हो चुकी है जारी

इससे पहले समाजवादी पार्टी ने बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की थी. समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने पहली सूची में मुंबई के विभिन्न वार्डों से 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी. पार्टी नेतृत्व का कहना है कि उम्मीदवारों का चयन स्थानीय स्तर पर सक्रियता, जनता से जुड़ाव और संगठन के प्रति समर्पण को ध्यान में रखकर किया गया है.

बीएमसी चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी

पार्टी सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बार बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है. इसके लिए जल्द ही प्रचार अभियान, जनसभाएं और वार्ड स्तर पर बैठकें शुरू की जाएंगी. सपा का दावा है कि वह मुंबई की बुनियादी समस्याओं जैसे पानी, सड़क, स्वास्थ्य और सफाई को प्रमुख मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी.